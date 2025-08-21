Der Industrieversicherungsmakler Büchner Barella ist Opfer eines „gezielten und kriminellen Cyberangriffs“ geworden. Zum Ausmaß der Schäden ist bisher nichts bekannt.

Deutschen Cyberversicherern werden immer mehr Hackerangriffe gemeldet. Dabei ist die Versicherungsbranche selbst ein Ziel.

Der Gewerbe- und Industrieversicherungsmakler Büchner Barella ist Opfer eines kriminellen Cyberangriffs geworden. Das teilte das Unternehmen aus Gießen auf seiner Homepage mit, nannte jedoch keinerlei Hintergründe. Wie Makler davon betroffen sind und ob Kundendaten abgeflossen sind, ist somit unklar.

Angriff vor drei Tagen - Probleme noch nicht behoben

Der „gezielte“ Angriff sei von Sicherheitssystemen erkannt und alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen umgehend eingeleitet worden, heißt es in der Mitteilung. Alle betroffenen und angrenzenden Systeme seien heruntergefahren worden. Dadurch hätten die Auswirkungen des Angriffs eingedämmt werden können. „Wir arbeiten mit Hochdruck und unter Mithilfe externer Experten für Cyber-Incidents und IT-Forensik an einer Lösung. Gemeinsam untersuchen wir das Ausmaß des Angriffs“, so Büchner Barella.

Allerdings stammt die Firmenmitteilung bereits vom 18. August, sodass klar sein dürfte, dass die Probleme auch drei Tage später weiterhin bestehen. Zu diesen zählt, dass alle Außenverbindungen von Büchner Barella getrennt sind und das Unternehmen ausschließlich telefonisch unter den Rufnummern des jeweiligen Standorts oder der zuständigen Kundenberater erreichbar ist.

Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt 450 Mitarbeiter an 19 Standorten. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, will das Maklerhaus seine Kunden informieren.

GDV sieht wachsendes Problem

Die Versicherungsbranche ist besonders attraktiv für Cyberkriminelle, da Versicherer täglich große Mengen sensibler Kundendaten verarbeiten, darunter persönliche, medizinische und finanzielle Informationen. Dies macht sie zu einem bevorzugten Ziel für verschiedene Angriffsarten wie Phishing, Ransomware und Datenlecks. Auch Maklerhäuser waren in der Vergangenheit schon betroffen.

Über die Dimension von Angriffen auf deutsche Branchenakteure, die oftmals nicht öffentlich bekannt werden, gibt es indes keine validen Informationen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zeigen indes, dass die Anzahl von Cyberangriffen insgesamt und die Schadenhöhe bei versicherten Unternehmen stetig zunehmen. Im September 2024 sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen: „Die IT-Bedrohungslage in Deutschland hat sich noch einmal verschärft.“

Dass Hackerangriffe auf Unternehmen aus dem Versicherungsumfeld keine Seltenheit sind, zeigt der Fall Allianz. Vor wenigen Wochen wurde die US-Tochter des Münchener Konzerns angegriffen. Cyberkriminelle verschafften sich Zugriff auf ein cloudbasiertes Customer-Relationship-Management-System eines Drittanbieters, das der Versicherer nutzt. Der Angriff betraf 1,1 Millionen Kunden.

Bekannter Fall aus der Vergangenheit: Die Haftpflichtkasse

Ein bekannter Hackerangriff in Deutschland betraf im Juli 2021 die Haftpflichtkasse. Bei dieser Ransomware-Attacke konnten die Angreifer hohe Sicherheitsstandards überwinden und IT-Systeme verschlüsseln. Es kam zum Datenabfluss, wobei auch personenbezogene Kundendaten betroffen waren. Als Reaktion nahm die Haftpflichtkasse ihre IT-Systeme kurzfristig vom Netz, was zu erheblichen Einschränkungen im Geschäftsbetrieb führte.

Die Haftpflichtkasse verweigerte die Zahlung von Lösegeldforderungen und erstattete Strafanzeige. Insgesamt dauerte es etwa zwei Wochen, bis der vollständige Geschäftsbetrieb mit allen Systemen und digitalen Schnittstellen wiederhergestellt war. Ein Jahr soll es laut Medienberichten gedauert haben, die Arbeitsrückstände aus den ersten Wochen aufzuholen.