Hackerangriff Cyberkriminelle legen Degenia-IT lahm

Der Degenia Versicherungsdienst ist derzeit von einem Cyberangriff betroffen. Die IT des Unternehmens aus Bad Kreuznach ist lahmgelegt. Hintergründe sind von den Angreifern und etwaigen Schäden sind bisher keine bekannt.

Der Degenia Versicherungsdienst ist Angriff eines Hackangriffs geworden. Als sofortige Reaktion auf diesen Vorfall habe das Unternehmen die IT-Infrastruktur vorübergehend vom Netz genommen. Unter anderem informierte der Versicherer aus Bad Kreuzbach über einen Hinweis auf der Startseite der eigenen Website und die eigenen Newsletter-Kunden über eine Sondermeldung. Im Juli war zuletzt die Saarland Versicherung Opfer von Cyberkriminellen geworden.

Bisher keine Details bekannt

Details zu dem Cyberangriff und etwaigen Schäden teilte die Degenia bisher nicht mit. Auch für eine Stellungnahme war am Mittwoch (4. Oktober) niemand zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Ermittlungsbehörden laufe aber auf Hochtouren, um den Schaden zu quantifizieren und die Beeinträchtigungen zu minimieren, wie das Unternehmen schreibt.

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„Obwohl die Situation mehr als bedauerlich ist, sind wir zuversichtlich, dass wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu beheben und den normalen Betrieb so bald wie möglich wieder aufzunehmen“, sagt Halime Koppius, Vorstand der Degenia.

Etwaige Anliegen können per Mail an die Degenia gerichtet werden, wie das Unternehmen mitteilt: [email protected]