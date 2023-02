Hartmut Mai Allianz-Haudegen hilft im Kampf gegen Cyber-Kriminelle

Das Insurtech-Unternehmen Cyberwrite mit Niederlassungen in New York und Tel Aviv hat Hartmut Mai zu seinem Group President ernannt. Er bringt mehr als ein Vierteljahrhundert Führungserfahrung im globalen Versicherungswesen mit. Zuvor war er als globaler Underwriting-Chef und Vorstandsmitglied bei Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tätig.

Ziel: Folgen von Cyber-Angriffen auf Unternehmen bewerten

Bei dem internationalen Industrieversicherer für Unternehmens- und Spezialrisiken leitete er unter anderem die Einführung von Cyber-Versicherungen des Münchener Allianz-Konzerns hierzulande vor zehn Jahren. Weitere Stationen waren der New Yorker Versicherungskonzern American International Group (AIG) und der weltweit aktive Versicherungsmakler und Risikoberater Marsh.

Hartmut Mai © Cyberwrite

Auch sein neuer Arbeitgeber bietet Cyber-Versicherungen an. Flaggschiff-Produkt des 2017 gegründeten Unternehmens ist aber die Plattform 4Seen. Deren patentierte Technologie nutzt Künstliche Intelligenz, um Cyber-Risiken zu analysieren. Der Algorithmus beziffert hierfür in Echtzeit die finanziellen Schäden von Cyber-Angriffen – individuell für jedes Unternehmen.

Die Cyberwrite-Software helfe den Vertriebspartnern der kooperierenden Versicherer, zu denen beispielsweise die Munich-Re-Tochter Hartford Steam Boiler zählt, ihre mehr als 600.000 Firmenkunden zu beraten. Die von ihnen versicherten Cyber-Risiken übersteigen insgesamt mehr als 8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Deckungssumme von derzeit rund 7,5 Milliarden Euro.

Für die Berater sei es zunächst entscheidend, bei den Unternehmen das Bewusstsein für ihre Cyber-Risiken zu schärfen, um diese dann selbst zu senken. Doch danach gehe es auch darum, die individuell benötigte Deckung zu erhalten. Das ist in den vergangenen Monaten jedoch immer schwieriger geworden. Daher gründeten zwölf europäische Konzerne zum Jahreswechsel einen eigenen Versicherer.

Das genossenschaftlich organisierte Gemeinschaftsunternehmen Miris bietet seine Cyber-Versicherungen allerdings ausschließlich den Mitgliedfirmen an. Für sie gibt es zunächst höchstens 25 Millionen Euro an jährlichem Versicherungsschutz, ab dem dritten Jahr 30 Millionen. Damit wird das Problem der knappen Kapazitäten am globalen Versicherungsmarkt kaum gelöst.

Gewerbekunden der Cyber-Versicherer gehen oft leer aus

Doch der Schritt hat Symbolkraft und verbessert die Verhandlungsposition der Kundenseite. Viele Industriekonzerne sind heute nämlich unfreiwillig unversichert gegen teure Betriebsunterbrechungen – nur weil ihnen kaum noch Cyber-Policen in ausreichendem Maße angeboten werden. Der Grund: Den Versicherern scheinen die Gefahren der Hacker-Attacken immer unvorhersehbarer.

Die Anbieter der Assekuranz sprechen in diesem Zusammenhang wie bereits während der Corona-Pandemie vom sogenannten Kumulrisiko: es erwischt viele Betroffene gleichzeitig und hebelt den bisherigen Ausgleich im Kollektiv aus. So treffen Erpresser bei einem einzigen Großangriff mit sogenannter Ransom-Software simultan unzählige Opfer weltweit.

„Kosten für Firmen und Cyber-Versicherer schießen in die Höhe“

„Da Cyber-Angriffe, Datenschutzverletzungen und andere Cyberrisiken immer häufiger auftreten und sich auf Unternehmen weltweit auswirken, schießen die Kosten für Unternehmen und Versicherer in die Höhe“, erklärt Mai. „In der gesamten Branche besteht ein enormer Bedarf an besseren Möglichkeiten, Risiken zu zeichnen und Unternehmen schnell und datengesteuert zu versichern.“