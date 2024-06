Der Versicherer DA Direkt hat eine neue Kooperation zum digitalen Vertrieb von Tierkrankenversicherungen gestartet: Für ihre Policen wirbt der Direktversicherer der Zurich Gruppe Deutschland ab sofort auch in den Baumarkt-Filialen der Handelsgesellschaft für Baustoffe (Hagebau). In deren Abteilungen für Haustierbedarf und -zubehör sollen Tierhalter auf die speziellen Versicherungsprodukte aufmerksam gemacht werden. Sie können dort einen QR-Code scannen, um Informationen zu erhalten und die Verträge digital abzuschließen.

Ökosystem rund um Tierkrankenversicherung

„Unser Ziel ist es, den Kunden einen möglichst umfangreichen Service rund um ihr Haustier zu bieten“, erklärt Thorsten Gehrke, Bereichsleiter Garten und Freizeit bei Hagebau. Für Sebastian Wolf, der die Zurich-Partnerschaften hierzulande verantwortet, geht es hingegen um den Ausbau des „digitalen Ökosystems rund um unsere Tierkrankenversicherung“. „Mit den mehr als 380 Hagebaumärkten in Deutschland erhalten wir eine weitere große Plattform.“ Bereits seit knapp zwei Jahren arbeitet der Versicherer mit dem Krefelder Zoohändler Fressnapf zusammen.

Eine Besonderheit des Versicherungsprodukts der DA Direkt ist nach Angaben des Kölner Anbieters die enthaltene Telemedizin durch Tierärzte: Kunden können die Video-Sprechstunde von Online-Tierärzten kostenfrei und unbegrenzt häufig nutzen. „Ein zeitaufwändiger und oftmals stressiger Tierarztbesuch vor Ort kann Haustieren und deren Haltern dadurch oft erspart bleiben. Wenn nach der Video-Sprechstunde doch ein Besuch bei einem lokalen Tierarzt erforderlich ist, profitiert der Kunde zudem von einer höheren Kostenerstattung.“

Alternativmedizin für Hunde und Katzen

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Je nach gewähltem Tarif werden bis zu 100 Prozent der Tierarztkosten erstattet. Neben den reinen Leistungen einer Tierkrankenvollversicherung deckt das Angebot auch Präventionsmaßnahmen für den Hund beziehungsweise die Katze ab – darunter Impfungen, Check-Ups oder Wurmkuren und Alternativmedizin. Außerdem werden zum Beispiel Such- und Bergungskosten sowie Ausgaben für die Unterbringung des Vierbeiners in einer Tierpension übernommen, wenn der Tierhalter stationär ins Krankenhaus aufgenommen wird.

Als „Embedded Insurance“ bieten Versicherer eingebettete Policen an, die Käufer beim Shoppen gleich mit abschließen können. Wenn der Preis einer Handelsware aber eine zusätzliche Versicherung enthält, muss das den Kunden klar angezeigt werden. Das stellt das Landgericht Kiel in einem aktuellen Gerichtsverfahren gegen den Elektronikmarkt Saturn fest (Urteil des LG Kiel vom 25.01.2024, Aktenzeichen: 6 O 86/23 – rechtskräftig). Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), der den auf einem Preisschild hervorgehobenen Gesamtpreis als intransparent kritisiert.

Blickfangpreis enthält auch Versicherung

Als Beispiel beanstandet der Verband das Preisschild für einen DVD-Player, auf dem ein Gesamtpreis groß hervorgehoben und in orangefarbener Schrift fett gedruckt war. Deutlich kleiner stand darunter: „Preis inkl. Plusgarantie*“. Dieser ebenfalls in Kooperation mit dem Versicherer Zurich angebotene Service deckt Material- und Produktionsfehler bis zu fünf Jahre lang ab – also auch nach Ablauf der freiwilligen Herstellergarantie beziehungsweise der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Der hierfür berechnete Aufpreis ging aber nur aus einem kleingedruckten Hinweis hervor.