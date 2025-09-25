Der 27. DAB-Kongress lockte am Mittwoch wieder Hunderte Teilnehmer aus der Banken- und Finanzwelt nach München. Zwischen intensiven Diskussionen zu Regulatorik, Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen blieb Zeit für Networking mit Substanz – und natürlich für den einen oder anderen bayerischen Moment.

Denn nach dem fachlichen Teil ging’s für viele Teilnehmer direkt weiter ins Schottenhamel-Festzelt auf der Wiesn – wo Visitenkarten gegen Maßkrüge getauscht wurden.

Volles Haus am Morgen, als Moderatorin Corinna Wohlfeil begrüßt. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Der DAB-Kongress fand zum 27. Mal am Münchner Nockherberg statt. Bildquelle: DAS INVESTMENT
„Vielleicht sollten wir Trumps Aussagen prüfen und nicht reflexhaft zurückweisen“, meint Christian Lindner zu den europäischen Regulierungen und eigenen Auflagen. Bildquelle: DAS INVESTMENT
„Die Amerikaner stellen militärische Schlüsselfähigkeiten, die wir in Europa gar nicht haben“, stellt Dr. Claudia Major klar. „Die Verteidigung der letzten 70 Jahre hat eine amerikanische DNA.“. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Heute-Journal-Moderator Christian Sievers berichtet von seinem exklusiven Interview mit Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Falk Siedelmann von der First Trust Global Portfolios. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Fachlicher Austausch im Ausstellerbereich des DAB-Kongresses. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Informierten die Besucher zu Private Markets: Nikolaus Weilhartner, Stella Saemann, Victoria Glade und Yannick Bertsch von Natixis IM (von links nach rechts). Bildquelle: DAS INVESTMENT
Max Bock, Sascha Bühler und Gerrit Eicker von Schroders. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Fußball trifft Fonds: Allianz Global Investors setzte auf Sportmetaphern. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Kilian Minderlein von Erste AM im Gespräch mit Kongressbesuchern. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Mario Schmidt von Swisscanto. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Portfoliomanager Daniel Ong und Pay Fahlbusch vom US-ETF-Anbieter Avantis Investors. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Networking im Grünen: Die Besucher konnten entspannt von Stand zu Stand schlendern. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Ließen die Besucher nicht im Regen stehen: das Team von L&G. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, etwa mit bayrischem Brezelsalat.. Bildquelle: DAS INVESTMENT
.. oder Desserts. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Das Team von Hansainvest im Gespräch mit Besuchern. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Der DAB-Kongress bot Raum für den persönlichen Austausch. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Sebastian Hesse von MFS im Gespräch. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Lutz Diederichs und Philipp Vorndran diskutierten in einem Panel, das von Corinna Wohlfeil moderiert wurde. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Sorgte stets für lange Schlangen: das Coffeemobil. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Peter Peterburs und Andreas Reichgruber von BNY Investments. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Bitte recht freundlich: Die Teams von Umweltbank, Shareholder Value und Axxion posieren für ein Foto. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Die MWB Wertpapierhandelsbank verteilte Badeenten im Wiesn-Stil. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Gespräche bei Kaffee und Blumen – entspannte Pausenatmosphäre am DAB-Kongress. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Wie wird KI die Finanzbrache verändern? Fiene Fischer präsentiert dem gut gefüllten Vortragssaal die neuesten KI-Lösungen von Google fürs Wealth Management. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Wer blinzelt zuerst? Kilian Minderlein (l.) von Erste AM und Pascal Bauer von der Fürst Fugger Privatbank im Duell. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Einige Besucher kamen bereits in Tracht zum Kongress. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Der Kongresstag endete bei Maß und Hendl im Schottenhamel-Festzelt. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Feierten bis zum Schluss: BNP-Paribas-Deutschlandchef Hagen Schremmer und Chefredakteur Christoph Fröhlich. Bildquelle: DAS INVESTMENT
Erwiesen sich als textsicher: Heiko Böhmer, Angelina Fischer und Philipp Prömm. Bildquelle: DAS INVESTMENT