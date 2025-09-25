Tagsüber Taktgeber, abends Taktgefühl: Der DAB-Kongress 2025 verband Fachgespräch und Feierlaune auf Münchner Art. Wir zeigen Bilder vom Event.

München Business-Talk und Blasmusik: Der DAB-Kongress 2025 in Bildern

Der 27. DAB-Kongress lockte am Mittwoch wieder Hunderte Teilnehmer aus der Banken- und Finanzwelt nach München. Zwischen intensiven Diskussionen zu Regulatorik, Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen blieb Zeit für Networking mit Substanz – und natürlich für den einen oder anderen bayerischen Moment.

Denn nach dem fachlichen Teil ging’s für viele Teilnehmer direkt weiter ins Schottenhamel-Festzelt auf der Wiesn – wo Visitenkarten gegen Maßkrüge getauscht wurden.