Dachfonds: 11 Fonds sollt ihr sein

Die Rostocker Vermögensverwaltung Daudert & Daudert legt über Universal-Investment einen Dachfonds auf. Der 11 Champions UI (WKN: A0M YGW) investiert vorwiegend in Immobilien- und Aktienfonds. Vereinzelt kommen auch Aktien und Derivate ins Portfolio.Derzeit befinden sich 11 europäische und internationale Fonds im Portfolio. Die Immobilienfonds CS Euroreal (WKN: 980 500), SEB Immoinvest (WKN: 980 230), Axa Immoselect (WKN: 984 645) und Morgan Stanley P2 Value (WKN: A0F 6G8) bilden rund die Hälfte. Rund 36 Prozent umfassen die Aktienfonds Starcap Priamos (WKN: 805 784), Lingohr Systematic LBB Invest (WKN: 977 479) und der Sparinvest – Global Value (WKN: A0D QN4). Ebenfalls im Portolio sind die Aktienfonds UBAM Neuberger Berman US Equity Value, der Metzler Japan sowie der UBAM South Pacific and Asia Equity.Betreut wird der Fonds von Tom Wede von Berenberg Capital Management. Im Anlageausschuss sitzen Christian und Michael Daudert. Der Ausgabeaufschlag für den Fonds beträgt bis zu 5 Prozent. Die Managementgebühr beträgt maximal 2 Prozent.