Dachfonds: ETFs und Megatrends

Drei weitere Dachfonds sind ab sofort am deutschen Markt vertreten. Darin sollen die Kundengelder verschiedener Vermögensverwalter langfristig gemanagt werden. Denn nach aktueller Rechtslage fällt bei Umschichtungen innerhalb eines Dachfonds ab 2009 keine Abgeltungssteuer an.IP Concept hat für den Wormser Vermögensverwalter M4 Invest den M4 Select (WKN: A0M05S) aufgelegt, der ab sofort in Deutschland vertrieben werden darf. Das Managerteam um M4-Chef Meinrad Vierling strebt bei dem Mischportfolio durchschnittlich eine Aktienquote von 60 Prozent an, die in extremen Marktphasen allerdings auf- beziehungsweise abgebaut wird. Die Standardmärkte bildet Vierling über Exchange Traded Funds (ETFs) ab.Passiv gemanagte Fonds für internationale Aktienindizes kommen auch ins Portfolio des Gothaer Multi Asset No. 1 (WKN: A0NA4C). Diesen Fonds legte die HSBC-Tochter Inka für den Kölner Versicherer Gothaer auf, die den Fonds über ihren selbständigen Außendienst vertreiben wird. Das Mischportfolio wird von Denisa Cumova von der Hamburger Berenberg Bank gemanagt.Universal-Investment ist für die Verwaltung des neuen Megatrends MF (WKN: A0M80Z) zuständig. Portfoliomanagerin Sandra Freisleben von der Münchner Privatbank Merck Finck setzt auf Investmentfonds, die sich auf einzelne Themen und Branchen oder Anlageregionen konzentrieren. In den Fonds kommen, die von langfristigen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft profitieren dürften. Welche diese Megatrends das sind, entscheidet Josef Kaesmeier, Investment-Chef bei Merck Finck Invest.Der Ausgabeaufschlag beträgt 6 Prozent (Megatrends), 5 Prozent (M4) und 4 Prozent (Gothaer). Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 2,5 Prozent (Megatrends) beziehungsweise 1,4 Prozent (M4) und 1,47 Prozent (Gothaer). Außerdem wird beim M4-Fonds eine 15-prozentige Erfolgsgebühr auf die Fondsrendite oberhalb von 3 Prozent fällig.