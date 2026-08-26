Und im Inneren der Hülle wandelt sich gerade, woraus ein Dachfonds gebaut ist. Es ist eine Häutung: Die Gattung streift eine alte Haut ab und teilt sich in eine günstige, weitgehend indexbasierte Allokationslösung und in den anspruchsvolleren Dachfonds, der mit echter Selektion seinen Preis verdient. Grundlage dieser Spurensuche sind zwei aktuelle Studien des Frühsommers 2026: die umfangreiche Dachfonds-Studie des Greiff Research Instituts sowie eine Marktstudie der Ratingagentur Scope, ergänzt um Einschätzungen von Marktteilnehmern.

Zwei Wahrheiten, ein Markt. Genau in dieser Lücke beginnt die eigentliche Geschichte des deutschen Dachfondsmarkts 2026. Denn der Bestand wächst, das stimmt. Ein erheblicher Teil dürfte kursgetrieben sein, nicht frisch investiert. Zugleich umfasst Greiff institutionelle Anteilsklassen und Luxemburger Fonds , während aus Publikums-Dachfonds netto Geld abfließt.

Es ist eine Zahl wie ein Triumph: 210,6 Milliarden Euro. So viel Geld steckt Ende 2025 in Dachfonds , die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind – mehr als das 130-Fache dessen, was die Reihe für das Jahr 2000 ausweist. Wer nur die Bestmarke liest, sieht eine Gattung in Bestform. Es gibt eine zweite Zahl. Sie steht in der Statistik des Fondsverbands BVI und lautet 90,8 Milliarden Euro. Und sie misst dasselbe Wort, „Dachfonds“, bei den Publikumsfonds auf weniger als die Hälfte. Vor allem aber: Aus ihr fließt Geld ab. Fünf Jahre in Folge – von 2022 bis 2026 – starteten die Publikums-Dachfonds mit Nettoabflüssen ins Jahr; allein im ersten Quartal 2026 waren es 810 Millionen Euro.

Der Aufstieg verlief nicht ohne Dellen. Von 2021 auf 2022 brach das Volumen von rund 206 auf 178 Milliarden Euro ein, ein Minus von mehr als 13 Prozent. Doch der Markt erholte sich, knackte 2024 wieder die 200-Milliarden-Marke und kletterte 2025 auf den heutigen Höchststand. Zum Jahresende erfasst die Studie 735 Fonds, verteilt auf 1.752 Tranchen.

210,6 Milliarden Euro So viel Vermögen erfasste Greiff Ende 2025 in 735 Dachfonds. Die historische Reihe reicht bis 2000, berücksichtigt aber nur Fonds, die Ende 2025 noch bestanden.

Für Marco Näder ist das kein Zufall. „Dachfonds werden häufig unterschätzt, weil sie eher im Hintergrund stattfinden“, sagt der Leiter Wholesale/Wealth für Deutschland und Österreich bei Wellington Management, dem Partner der Greiff-Studie (hier zum vollen Interview). „Das ist kein Spezialmarkt mehr, sondern ein fester Bestandteil institutioneller und vermögensverwaltender Kapitalanlage.“ Der Mehrwert eines modernen Dachfonds reiche „über Diversifikation hinaus“ und liege „vor allem in der Selektion, der Risikosteuerung und der Fähigkeit, langfristige Entwicklungen sinnvoll in Portfolios zu integrieren“.

Schaut man auf die Struktur des Markts, fällt zuerst seine Schieflage auf. Drei Kategorien dominieren nach Zahl der Fonds: global flexible mit 113 Fonds, global ausgewogene mit 111 und global defensive Dachfonds mit 79 Produkten stellen zusammen mehr als 41 Prozent aller Fonds. Beim Geld führt die ausgewogene Variante mit 47,2 Milliarden Euro klar vor der flexiblen mit 25,3 Milliarden und der dynamischen mit 24,3 Milliarden Euro. Im Bestand dominiert also die Mitte – viel Aktie, aber abgefedert.

Die zehn größten Dachfondsanbieter in Deutschland

Rang Anbieter Volumen Marktanteil Fonds 1 DWS Investment 36,32 Mrd. € 17,25 % 41 2 Deka Vermögensmanagement 13,98 Mrd. € 6,64 % 30 3 Feri (Luxembourg) 13,87 Mrd. € 6,59 % 14 4 Mediolanum International Funds 12,38 Mrd. € 5,88 % 19 5 Dimensional Ireland 10,08 Mrd. € 4,79 % 4 6 JPMorgan Asset Management (Europe) 10,07 Mrd. € 4,78 % 7 7 Mercer Global Investments 9,27 Mrd. € 4,40 % 1 8 UBS Asset Management (Europe) 4,95 Mrd. € 2,35 % 17 9 Union Investment Privatfonds 4,14 Mrd. € 1,97 % 7 10 Generali Investments Luxembourg 4,10 Mrd. € 1,95 % 10 Top 10 zusammen rund 119 Mrd. € 56,6 %

Noch eindrücklicher ist die Konzentration auf der Anbieterseite. Die DWS führt mit 36,3 Milliarden Euro und einem Marktanteil von 17,25 Prozent das Feld mit Abstand an, verteilt auf 41 Fonds. Dahinter folgen Deka und Feri. Heraus sticht Rang sieben: Mercer verwaltet 9,27 Milliarden Euro in einem einzigen institutionell ausgerichteten Fonds.

Dimensional wiederum bündelt gut zehn Milliarden Euro in nur vier Produkten. Die zehn größten Anbieter vereinen 56,6 Prozent des gesamten Volumens auf sich; die restlichen gut 43 Prozent verteilen sich auf 585 Fonds. Der Markt ist breit und doch in wenigen Händen.

Das Allzeithoch mit Haken

Die ganze Renaissance-Erzählung steht und fällt mit zwei methodischen Fragen. Warum weist Greiff 210,6 Milliarden Euro aus, der BVI aber nur 90,8 Milliarden? Und was sagt die lange Greiff-Reihe wirklich über das Wachstum seit 2000?

Werner Lang, Geschäftsführer des Greiff Research Instituts und Autor der Studie, hat dafür eine methodische Erklärung. Morningstar kenne keine eigene Kategorie „Dachfonds“. Erfasst seien die als Fund of Funds markierten und in Deutschland zugelassenen Fonds – einschließlich Luxemburger Domizile, institutioneller Tranchen und verschiedener Anteilsklassen. Der BVI dagegen misst, was Anleger in Deutschland in offenen Publikums-Dachfonds halten – egal, wo der Fonds aufgelegt ist. Als eigene Hauptkategorie führt er Dachfonds nicht einmal mehr, sondern als nachrichtliche Unterposition, einsortiert in die Anlageklassen, das Gros bei den Mischfonds. Spezialfonds-Dachfonds für institutionelle Anleger – noch einmal 156,8 Milliarden Euro – weist der Verband gesondert aus; in der 90,8-Milliarden-Zahl stecken sie nicht.

Doch auch Greiffs lange Reihe hat eine Grenze: Sie berücksichtigt nur Fonds, die Ende 2025 noch existierten. Produkte, die seit 2000 verschmolzen oder aufgelöst wurden, fehlen. Die zehn Fonds und 1,6 Milliarden Euro des Ausgangsjahrs bilden den damaligen Gesamtmarkt deshalb nicht vollständig ab.

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Werner Lang hält die Verzerrung für überschaubar: „Wir vermuten, dass die Auswirkung zwar vorhanden, aber nicht wirklich groß ist.“ Geschlossen würden meist kleine, schwache Fonds, und verschmolzen werde ein Dachfonds in der Regel auf einen anderen Dachfonds.

Das ist plausibel. Es erklärt aber nur die Höhe des Bestands, nicht seine Richtung. Wie viel des Wachstums ist echter Zufluss, wie viel bloß gestiegener Kurswert? „Das lässt sich nicht exakt bestimmen“, räumt Lang ein. Dachfonds würden über Sparpläne und Fondspolicen bedient und zögen so durchaus organisches Geld an. „Aber zweifelsohne ist auch ein erheblicher Teil des Wachstums kursgetrieben.“ Übersetzt heißt das: Ohne die Hausse der vergangenen Jahre sähe das Allzeithoch blasser aus.

Wer im Vertrieb steht, formuliert es noch unverblümter. „Ein großer Teil des Volumens stammt natürlich aus Altbeständen“, sagt Peer Reichelt, Finanzvorstand von Netfonds, einer der großen Plattformen für unabhängige Berater. Im Neugeschäft kämen vor allem günstige ETF-Dachfonds und Produkte mit überzeugender Wertentwicklung hinzu. „Der klassische Dachfonds in seiner bisherigen Form als reine vermögensverwaltende Lösung hat es schwer“, so Reichelt.

Die zehn größten Dachfonds Deutschlands

Rang Fonds ISIN Volumen 1 Mercer Diversified Growth M-16 IE00B8H5QV63 9,27 Mrd. € 2 DWS Invest ZukunftsStrategie LU0313399957 5,81 Mrd. € 3 Best Global Concept LU0173001644 5,70 Mrd. € 4 Dimensional World Allocation 60/40 IE000QYH4NC3 5,40 Mrd. € 5 Mediolanum BB MS Global Selection IE00B2NLMW93 4,10 Mrd. € 6 PBFI Access Balanced (EUR) LU2311382183 3,88 Mrd. € 7 Deutsche Bank Best Allocation Balance LU0859635202 3,76 Mrd. € 8 PBFI Access Balanced (USD) LU2591166785 3,19 Mrd. € 9 DB Growth SAA (EUR) LU2132882965 3,17 Mrd. € 10 DWS Invest Vermögensstrategie LU0275643301 3,04 Mrd. €

Das große Volumen, mit anderen Worten, ist zu einem guten Teil ein Erbe: das Geld jener Boomer-Kohorte, die in den 2000er-Jahren Mischdachfonds kaufte und sie bis heute hält. Frisches Privatkundengeld fließt woanders hin.

Index drin, Aktivpreis drauf

Ein Dachfonds verkauft das Versprechen aktiver Selektion: Ein Profi sucht die besten Manager aus, mischt sie klug, steuert das Risiko. Doch öffnet man die Hülle, findet man zunehmend etwas anderes. Über die Top-Positionen aller 735 Fonds hinweg entfallen 47,5 Prozent des eingesetzten Volumens auf aktive Fonds und 41,4 Prozent auf ETFs. Der Abstand ist klein geworden.

Sichtbar wird das am Ranking der meistgenutzten Zielfonds. In 16.488 ausgewerteten Positionen taucht ein Name am häufigsten auf: BlackRock, vor allem mit seiner ETF-Marke iShares, 1.583-mal – davon 1.383 ETF-Positionen. Dahinter folgen die DWS samt ihrer ETF-Marke Xtrackers mit 1.074 Nennungen und anschließend Amundi. Wer wissen will, was deutsche Dachfondsmanager wirklich kaufen, landet bei den großen Indexfabriken. Von den zehn meistgewählten Zielfonds sind neun ETFs, von den Top 30 rund 25. Ihre Kostenquoten liegen zwischen 0,05 und 0,35 Prozent.

“ „Unersetzlich bleibt die menschliche Einschätzung.“ Manuela Thies Allianz Global Investors

Auf der Dachfondsebene aber bleibt es teuer. Rund 47 Prozent aller Anteilsklassen kosten mehr als 1,5 Prozent pro Jahr. Bei den flexiblen Global-Dachfonds – der nach Fondszahl größten Kategorie – liegen rund 46 Prozent über der 2-Prozent-Marke, obwohl gerade diese Fonds oft einen hohen ETF-Anteil halten.

Ein Beispiel aus der Studie: Der DB Growth SAA (ISIN: LU2132882882) besteht in seinen Top-Positionen zu 87 Prozent aus ETFs, kostet Privatanleger aber rund 1,62 Prozent, ein Vielfaches eines simplen Index-ETFs. Zum Vergleich: Der Vanguard LifeStrategy 60 % Equity (ISIN: IE00BMVB5P51), im Grunde ein ETF-Dachfonds von der Stange, kommt auf 0,25 Prozent.

Ist das Etikettenschwindel? Werner Lang wehrt sich gegen die Verkürzung. „Ein ETF ist letztlich auch ein Investmentfonds. Der Manager muss entscheiden, welche Strategie er anwendet und mit welchem Medium diese am besten umgesetzt werden kann. Dass man hierbei auch ETFs einsetzt, ist absolut legitim.“ Die Leistung stecke nicht im Baustein, sondern in der Allokation, der Absicherung und der laufenden Steuerung. „Dass dies nicht umsonst passieren kann, sollte jedem klar sein“, sagt er.

Die Gebührendebatte sieht Lang nüchtern: „Ich kann mich wenig an der ‚Geiz ist geil‘-Mentalität erfreuen. Das Schöne an Investmentfonds ist doch, dass alle Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags im Kurs enthalten sind. Deshalb zeigt sich die echte Leistung in der Rendite nach Kosten, egal wie teuer ein Fonds ist.“

Konsequent in die Gegenrichtung denkt Eckhard Sauren. Der Kölner gilt als Pionier der Gattung; sein Haus lebt seit 35 Jahren von der Auswahl fremder Manager. „Wir finden in allen Segmenten genügend attraktive aktive Fondsmanager, die nach Kosten ein Alphapotenzial aufweisen, weshalb wir nicht in ETFs investieren.“ Auch die ausgewiesene Gesamtkostenquote samt Zielfondskosten hält er für irreführend, weil sie qualitätsorientierte Dachfonds benachteilige, die teurere, kapazitätsbegrenzte Boutiquenmanager mit hohem Mehrwertpotenzial einsetzen.

US-Wette trifft beide Seiten

Wenn aktive Manager gegen ETFs argumentieren, fällt seit Jahren derselbe Satz: Der MSCI World sei in Wahrheit eine USA-Wette, mit rund 70 Prozent US-Aktien ein Klumpenrisiko. Die Greiff-Studie dreht dieses Argument gegen die Diversifizierer selbst. Über alle Kategorien liegt die durchschnittliche USA-Quote bei 25,6 Prozent, bei aktienorientierten Blend-Dachfonds sogar bei mehr als 50 Prozent.

Das ist weniger ein Vorwurf als eine Realität der globalen Märkte, und Werner Lang ordnet sie fair ein: Gemessen an Wirtschaftskraft – der USA-Anteil liegt bei rund 30 Prozent – wie an Marktkapitalisierung seien die Dachfondsquoten breiter gestreut als der Index. „Dass US-Unternehmen aktuell dominanter sind, ist sicherlich der Entwicklung der Magnificent 7 anzulasten. Bei Innovationen, insbesondere im Tech-Bereich, kommt man an den USA kaum vorbei.“

Wo aktive Selektion ihren Mehrwert hat, beschreibt Christian Gallwitz, Leiter Fondsresearch im Deka-Vermögensmanagement. Aktive Zielfonds setze man „bevorzugt in Marktsegmenten ein, die tendenziell weniger effizient, weniger liquide oder stark spezialisiert sind“ – Hochzinsanleihen etwa oder thematische Strategien wie Biotechnologie, wo Manager „durch tiefgehende Analyse und Zugang zu Unternehmen abseits der großen Indexmitglieder“ punkten könnten. In hocheffizienten Märkten wie bei US-Standardwerten greife man dagegen häufiger zum ETF. Aktiv, wo es etwas zu entscheiden gibt; passiv, wo der Index schwer zu schlagen ist. So pragmatisch arbeitet der Markt längst.

Die meistgewählten aktiven Zielfonds in Dachfonds

Rang Aktiver Zielfonds ISIN Enthalten in Durchschnittliches Gewicht 1 Wellington Strategic European Equity IE00B6TYHG95 34 Dachfonds 4,4 % 2 DekaLux-Japan Flex Hedged Euro LU1117993268 24 Dachfonds 3,6 % 3 Nordea 1 – European Covered Bond LU0539144625 23 Dachfonds 3,9 % 4 JPM US Select Equity LU1727362110 22 Dachfonds 3,3 % 5 Robeco Digital Innovations LU1602110832 19 Dachfonds 1,4 %

Alle kaufen iShares

Diese Pragmatik hat einen Preis: Die Portfolios ähneln sich. Wenn alle dieselben Bestseller derselben großen Häuser kaufen, schrumpft die echte Selektion zur Ausnahme, und es entsteht ein Klumpenrisiko der Mutlosigkeit. Wie also unterscheidet man sich noch?

Manuela Thies, Leiterin des Bereichs Multimanagement bei Allianz Global Investors, der rund 36 Milliarden Euro verantwortet, setzt auf Handwerk und Haltung. Ihr Prozess kombiniere quantitatives Screening mit tiefer qualitativer Analyse; am häufigsten scheiterten Fonds „an einem nicht ausreichend differenzierten Investmentprozess“. Über eine offene Architektur und die Zusammenarbeit mit mehr als 350 Asset-Management-Gesellschaften stelle man sicher, dass die Portfolios „eine klare eigene Handschrift aufweisen“.

Und die Künstliche Intelligenz, die inzwischen jeden Analyseprozess durchdringt? Sie helfe beim Sammeln und Aufbereiten von Informationen, sagt Thies: „Die Bewertung der Informationen und das Ziehen von Schlussfolgerungen bleiben klar Aufgabe des Analysten beziehungsweise Portfoliomanagers.“ Oder, wie sie es an anderer Stelle zugespitzt hat: Unersetzlich bleibe die menschliche Einschätzung.

Marco Näder von Wellington Management beschreibt dabei eine Trennlinie, die sich durch den Markt zieht: „Große Häuser setzen häufig stärker auf etablierte aktive Strategien mit langer Historie und hohen Ressourcen“, sagt er. „Kleinere Häuser bringen oft zusätzliche Diversifikation in den Markt, weil sie neue Themen oder spezialisierte Ansätze früher aufnehmen.“ Die Großen bleiben Verfechter des aktiven Managements, weil sie die Ressourcen für die aufwendige Dauerbeobachtung haben; die Kleinen weichen, auch aus Kostengründen, häufiger auf Passives aus.

Genau in diese Lücke stößt Eckhard Sauren mit seinem Gegenmodell. „Wir verstehen unter echter Managerselektion die Optimierung des Alphapotenzials“, sagt er – und sucht seine Ideen bewusst bei kleinen Fondsboutiquen. „Über zwei Drittel unserer Dachfonds sind bei gängigen Pools, Plattformen oder Direktbanken nicht oder nur eingeschränkt erwerbbar.“ Wo alle iShares kaufen, ist die Abwesenheit von iShares selbst zur Differenzierung geworden.

“ „Insbesondere als ETF-basierte Lösungen sind Dachfondsportfolios sehr gut zu managen.“ Peer Reichelt Netfonds

Der neue Typus: aktive ETFs

Dass an der Spitze aller Zielfonds ein aktiver ETF steht – der JPM US Research Enhanced (ISIN: IE000K54GGV6), vertreten in 55 Dachfonds –, zeigt, wie die beiden Welten zusammenwachsen. „Das Wachstum aktiver ETFs ist real“, sagt Ivan Durdevic, der den ETF-Vertrieb von J.P. Morgan Asset Management in Europa mitverantwortet. „Wir sehen kontinuierliche Mittelzuflüsse in unsere aktiven ETF-Lösungen, was zeigt, dass es sich nicht um einen kurzfristigen Hype handelt.“

Der europäische Markt wuchs 2025 von 52,5 auf 78,4 Milliarden Euro; J.P. Morgan hielt daran rund 47 Prozent. Sechzehn verschiedene „Research Enhanced“-Bausteine biete man inzwischen an, sagt Durdevic. Genutzt würden sie „vor allem dazu, bestehende passive Allokationen zu diversifizieren und zu reaktivieren“, weniger als Ersatz für klassische Aktivfonds.

Die meistgewählten ETF-Zielfonds in deutschen Dachfonds

Rang Zielfonds Enthalten in Durchschnittliches Gewicht TER p. a. 1 JPM US Research Enhanced Equity (Active ETF) 55 Dachfonds 6,9 % 0,20 % 2 iShares Core S&P 500 39 Dachfonds 7,5 % 0,07 % 3 Xtrackers MSCI USA ESG 34 Dachfonds 10,4 % 0,15 % 4 Invesco S&P 500 33 Dachfonds 9,0 % 0,05 % 5 JPM Europe Research Enhanced Equity (Active ETF) 33 Dachfonds 4,8 % 0,23 % 6 JPM Global EM Research Enhanced Equity (Active ETF) 29 Dachfonds 2,9 % 0,35 % 7 iShares € Govt Bond Climate 28 Dachfonds 8,6 % 0,09 % 8 Xtrackers MSCI Japan ESG 26 Dachfonds 4,3 % 0,20 % 9 Deka MSCI Europe 26 Dachfonds 4,1 % 0,30 % 10 iShares MSCI EM CTB Enhanced 25 Dachfonds 4,9 % 0,18 %

Zugleich ist der europäische Markt konzentriert: Die drei größten Anbieter vereinten laut J.P. Morgan Asset Management zuletzt rund 75 bis 80 Prozent des Markts für aktive ETFs. Auch Fidelity, zweitgrößter Anbieter aktiver ETFs, erlebt den Wandel als Zukunftsmarkt. „Deutsche Dachfonds sind für uns ein wesentliches Wachstumsfeld“, sagt Tim Breitbach, Leiter ETF & Index Distribution DACH. Die Research-Enhanced-ETFs seien bewusst marktnah konstruiert. Gerade die kontrollierte, gut planbare Abweichung mache sie attraktiv.

Der Schwellenländer-ETF des Hauses verwaltet laut Unternehmensangaben inzwischen rund 4,5 Milliarden US-Dollar. Mit halbtransparenten Produkten in weniger liquiden Segmenten wie US-Nebenwerten geht Fidelity sogar einen Schritt weiter in Richtung echtes aktives Management im ETF-Mantel.

Doch der neue Werkzeugkasten weckt auch Skepsis. Thomas Romig, Geschäftsführer und Investmentchef Multi Asset bei Assenagon, mahnt zur Unterscheidung. „Wenn wir aktiv investieren, dann wollen wir auch wirklich aktive Strategien sehen – mit klarer Investmentthese, erkennbarem Risikoprofil und einem Beitrag, der im Gesamtportfolio messbar ist.“ Der Mehrwert mancher aktiver ETFs sei seiner Ansicht nach „häufig eher begrenzt, wenn hinter dem Etikett nur ein leicht modifizierter Index mit geringem Alphapotenzial steht“. Entscheidend bleibt, was im Mantel steckt, nicht der Mantel selbst.

41,4 Prozent So hoch ist der ETF-Anteil am eingesetzten Volumen in den Top-Positionen der 735 untersuchten Dachfonds. Auf aktive Fonds entfallen mit 47,5 Prozent nur wenig mehr.

Dachfonds 2.0 in günstiger

Der Preisdruck hat inzwischen eine eigene Produktgattung hervorgebracht: Seit Ende 2025 lancieren Häuser wie Oddo BHF und J.P. Morgan aktive, DWS und Zurich regelbasierte ETF-Dachfonds zu laufenden Kosten zwischen rund 0,25 und 0,45 Prozent. Sie machen die Vorteile der Hülle einer breiteren Klientel zugänglich.

Wie ein Haus den Spagat zwischen Preis und Anspruch löst, zeigt Patriarch Multi-Manager. Geschäftsführer Dirk Fischer fährt zwei Linien: Die aktive führt etwa die Boutique DJE, die günstige ETF-Linie steuert Markus Kaiser von Greiff Capital, hierzulande so etwas wie „Mr. ETF“. Dessen Ansatz gewichtet Länder nach ihrem Anteil an der weltweiten Wirtschaftsleistung.

Diesen Mehrwert hält Fischer gegenüber dem Vanguard-Vergleichsprodukt trotz 0,85 Prozentpunkten Mehrkosten pro Jahr für gerechtfertigt. Seinem regelbasierten Trend-200-Risikomanagement, das in Crashs aus dem Markt geht, gibt er eine eigene Logik: „Es ist wie eine Versicherung, von der man hofft, dass man sie nie braucht, aber glücklich ist, wenn man sie hat.“

Vor den Billig-Konkurrenten hat er Respekt, aber keine Angst: „Man kauft ein Produkt ohne jegliche Historie. Wir haben mit unseren Ansätzen einen langjährigen Track Record, sodass wir unseren Kunden belegen können, was sie mit unseren Lösungen erzielt hätten. Abwarten, ob die aktiven ETFs dies in Zukunft ebenso liefern werden.“

Auch Peer Reichelt sieht die Zukunft des Dachfonds in der Veredelung: „Insbesondere als ETF-basierte Lösungen sind Dachfondsportfolios sehr gut zu managen.“ Die Ummantelung biete weiterhin steuerliche Vorteile gegenüber Einzelportfolios und geringere Transaktionskosten. Ein fester Baustein bleibe der Dachfonds, „aber nicht allgemein ‚der Dachfonds‘, sondern Lösungen mit Mehrwert“.

Der Lohn aktiver Steuerung

Im Jahr 2022 fielen Aktien und Anleihen zeitweise gemeinsam. Thomas Romig hat daraus Konsequenzen gezogen: „Auf die negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen kann man sich nicht mehr blind verlassen.“ Seinen Fonds steuert er ohne feste Quoten, zur Zinswende 2022 reduzierte er die Anleihequote kurzfristig fast auf null.

Der wirksamste Schutz sei dabei oft der unspektakulärste: „Der härteste Diversifikator ist in vielen Marktphasen schlicht Cash“, so Romig. Und der größte Fehler? „Die Annahme, dass Diversifikation automatisch funktioniert, nur weil ein Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen besteht.“

Dass sich der Ansatz im Schnitt auszahlen kann, zeigt eine Scope-Studie: In drei von vier Mischfonds-Kategorien schlugen Dachfonds im Schnitt ihre Vergleichsgruppe, trotz höherer Kosten. Im flexiblen Segment etwa erzielten sie über drei Jahre 9,1 Prozent pro Jahr gegenüber 8,0 Prozent der Peergroup.

„Professionell verwaltete Fondsportfolios“, so Scopes Fazit, könnten „durchaus Mehrwert bieten“, wenn auch um den Preis höherer Schwankungen. In der reinen Aktienkategorie blieben Dachfonds stets hinter dem MSCI World; gegenüber der Peergroup lagen sie über drei und fünf Jahre zurück.

Werner Lang verweist auf eigene Auswertungen, wonach einige Dachfonds selbst nach strengen Aktivitätskriterien „über mehrere Zeitreihen trotz aller Kosten einen klaren Mehrwert für die Anleger generieren“ konnten.

Die ehrliche Kehrseite: Es gelingt nicht jedem. Ob ein Dachfonds seinen Preis verdient, hängt vom Können des Managements, von der Qualität der Selektion und der Risikosteuerung ab. Genau das trennt künftig die Spreu vom Weizen.

Die zweite Geburt

Und ausgerechnet jetzt könnte die größte Chance der Gattung beginnen – aus der Vorsorgepolitik. Dieselbe Konstruktion, „ein Fonds, der Fonds hält“, zählt anderswo zu den wichtigsten Vorsorgelösungen: In den USA verwalteten Target-Date-Fonds, entsprechende Collective Investment Trusts und kundenspezifische Strategien Ende 2025 zusammen rund 5,2 Billionen Dollar, mit einer Allokation, die im Alter typischerweise defensiver wird.

Allein 2025 legten sie um 21 Prozent zu; Ende 2024 wurden Target-Date-Lösungen in rund 87 Prozent der 401(k)-Pläne mit voreingestellter Standardanlage eingesetzt. Das US-Beispiel zeigt das Potenzial standardisierter Lebenszykluslösungen, auch wenn der Target-Date-Markt nicht direkt mit dem gesamten deutschen Dachfondsmarkt vergleichbar ist.

Am 8. Mai 2026 hat der Bundesrat das Altersvorsorgereformgesetz gebilligt; zum 1. Januar 2027 löst ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot die Riester-Rente im Neugeschäft ab – ein fondsbasiertes Vehikel, das ohne Beitragsgarantie in Fonds und ETFs investieren darf.

Es ist exakt die Lücke, in die ein Lebenszyklus-Dachfonds gehört: einfach, automatisch, langfristig. Der Dachfonds bekommt 2027 somit eine zweite Chance, wenn er die Kosten im Griff hat. Das Altersvorsorgedepot ist auf niedrige Kosten getrimmt; das Standarddepot, das Anbieter selbst oder über einen Partner anbieten müssen, deckelt die Effektivkosten bei 1,0 Prozent. Eine Hülle mit 1,8 Prozent hat dort keinen Platz. Wer das günstige, transparente Lebenszyklusprodukt liefert, erschließt der Gattung einen riesigen neuen Markt.

Es gibt noch ein zweites Argument für automatisierte Vorsorgelösungen: Sie nehmen Anlegern laufende Allokationsentscheidungen ab. Der US-Marktforscher Dalbar misst seit Jahrzehnten die Renditelücke zwischen Anlegern und Markt, 2025 lagen US-Aktienfondsanleger im Schnitt 0,72 Prozentpunkte hinter dem S&P 500.

“ „Wir finden in allen Segmenten genügend attraktive aktive Fondsmanager, die nach Kosten ein Alphapotenzial aufweisen, weshalb wir nicht in ETFs investieren.“ Eckhard Sauren Gründer Sauren Fonds-Service

Ein Dachfonds selbst verhindert Verkäufe nicht. Eingebettet in Sparplan, Police oder Default-Lösung kann die Automatik aber helfen, am Plan festzuhalten. Der Dachfonds ist nicht die Fessel, doch im System kann er zum Mast des Odysseus werden.

Eine letzte Tür aber öffnet sich erst langsam. Private Markets, die über reformierte Eltifs nun auch Privatanleger erreichen sollen, bleiben klassischen Ucits-Dachfonds wegen des begrenzten Anlageuniversums und strenger Liquiditätsanforderungen nur eingeschränkt zugänglich.

Dass die Nachfrage dennoch real ist, betont Benjamin Fischer, Leiter Banks & Independents bei BlackRock: „Viele Privatanleger haben im Jahr 2022 erlebt, dass Aktien und Anleihen gleichzeitig deutliche Verluste verzeichnet haben. Seither wächst die Nachfrage nach breiterer Diversifikation und zusätzlichen Renditequellen.“

Zugleich verlagere sich ein wachsender Teil der Wertschöpfung an die privaten Märkte, weil Unternehmen länger privat blieben. Vor allzu einfachen Abkürzungen warnt Fischer aber: Ein börsennotierter Listed-PE-ETF sei „im Kern ein Brancheninvestment im Finanzsektor mit aktienmarkttypischer Volatilität“ und „kein Ersatz für eine echte Privatmarktanlage“. Die eigentliche Innovation findet vorerst also neben der klassischen Hülle statt, in eigenen Eltif-Vehikeln, nicht in ihr.

Bleiben die zwei Zahlen vom Anfang. 210,6 Milliarden Euro in Greiffs weitem Universum. Und 90,8 Milliarden, aus denen weiter netto Geld abfließt. Beide sind echt, sie messen nur nicht dasselbe. Die Greiff-Zahl markiert den Höchststand einer Reihe, die nur die Überlebenden zählt. Was wie eine Renaissance aussieht, ist genauer betrachtet eine Häutung.

Und eine Häutung ist kein Ende. Die Gattung streift eine zu eng gewordene Haut ab und teilt sich: in die günstige, weitgehend indexbasierte Allokationslösung für alle, die professionelle Vermögensaufteilung zum kleinen Preis suchen. Und in den anspruchsvollen, echt aktiven Dachfonds, der mit Managerselektion und kluger Risikosteuerung einen Mehrwert liefern kann, den die Studien belegen.



Unter Druck steht das undifferenzierte, teure Mittelfeld dazwischen. Eckhard Sauren formuliert seine These am selbstbewusstesten: „Wir sehen den Dachfonds nicht als Gattung, sondern als effizienteste Form der Fondsvermögensverwaltung.“

Braucht es den Dachfonds also noch? Die Daten sprechen für ein bedingtes Ja: sofern er hält, was er verspricht, und sich seinen Preis verdient. Gelingt das, könnte 2026 nicht der Höhepunkt gewesen sein, sondern die Schwelle: Mit dem Vorsorgedepot 2027 wartet sogar eine zweite Geburt als günstiger Lebenszyklusstandard für eine ganze Generation. Eine Zahl wie ein Triumph, über einem Markt, der sich gerade neu erfindet.