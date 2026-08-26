Dachfonds im Comeback: Warum sie ETFs teils schlagen (2026)
Es ist eine Zahl wie ein Triumph: 210,6 Milliarden Euro. So viel Geld steckt Ende 2025 in Dachfonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind – mehr als das 130-Fache dessen, was die Reihe für das Jahr 2000 ausweist. Wer nur die Bestmarke liest, sieht eine Gattung in Bestform.
Es gibt eine zweite Zahl. Sie steht in der Statistik des Fondsverbands BVI und lautet 90,8 Milliarden Euro. Und sie misst dasselbe Wort, „Dachfonds“, bei den Publikumsfonds auf weniger als die Hälfte. Vor allem aber: Aus ihr fließt Geld ab. Fünf Jahre in Folge – von 2022 bis 2026 – starteten die Publikums-Dachfonds mit Nettoabflüssen ins Jahr; allein im ersten Quartal 2026 waren es 810 Millionen Euro.
Zwei Wahrheiten, ein Markt. Genau in dieser Lücke beginnt die eigentliche Geschichte des deutschen Dachfondsmarkts 2026. Denn der Bestand wächst, das stimmt. Ein erheblicher Teil dürfte kursgetrieben sein, nicht frisch investiert. Zugleich umfasst Greiff institutionelle Anteilsklassen und Luxemburger Fonds, während aus Publikums-Dachfonds netto Geld abfließt.
Und im Inneren der Hülle wandelt sich gerade, woraus ein Dachfonds gebaut ist. Es ist eine Häutung: Die Gattung streift eine alte Haut ab und teilt sich in eine günstige, weitgehend indexbasierte Allokationslösung und in den anspruchsvolleren Dachfonds, der mit echter Selektion seinen Preis verdient. Grundlage dieser Spurensuche sind zwei aktuelle Studien des Frühsommers 2026: die umfangreiche Dachfonds-Studie des Greiff Research Instituts sowie eine Marktstudie der Ratingagentur Scope, ergänzt um Einschätzungen von Marktteilnehmern.