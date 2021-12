Christian Hilmes 05.02.2008 Lesedauer: 1 Minute

Dachfonds-Studie: Fremdgänger sind beliebt

Bei Dachfonds sind die Anbieter von Produkten am erfolgreichsten, die auch in konzernfremde Zielfonds investieren. Das geht aus einer aktuellen Marktstudie der Fondsgesellschaft Fidelity International hervor. Demnach stieg das Volumen der sogenannten offenen Dachfonds in der zweiten Jahreshälfte 2007 um 7 Prozent. Ein Plus von nur 1,4 Prozent verzeichnen dagegen Offerten, deren Portfolios vor allem aus hauseigenen Produkten bestehen.