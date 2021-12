Dachfondsmanager-Trend-Tipp: Nordea Nordic Equity Small Cap

Im Vergleich zum Rest Europas befinden sich die skandinavischen Länder in einer sehr komfortablen Finanzsituation.Das bietet dort ansässigen Unternehmen beste Entwicklungschancen – höhere Steuern, mit denen die Zinsen für eine ausufernde Staatsverschuldung finanziert werden müssten, sind zum Beispiel kein Thema.Auch die jüngste Anhebung der schwedischen Leitzinsen um 25 Basispunkte dokumentiert die gesunde konjunkturelle Lage. Ein gutes Umfeld also für den auf Nebenwerte fokussierten Nordea Nordic Equity Small Cap, dessen Portfolio zudem kaum Überschneidungen zu unseren anderen Zielfonds aufweist.Mit dem Oktober 2007 aufgelegten S&H Globale Märkte steuern die beiden Initiatoren Wilfried Stubenrauch (Schortens) und Stefan Hölscher (Hannover) die Aktienquote der von ihnen betreuten Kunden.Der Fonds selbst ist deshalb – von Ausnahmesituationen wie im Herbst 2008 abgesehen – meist zu mehr als 90 Prozent in Aktienzielfonds investiert. Als Vergleichsindex dient der MSCI World.Die Zusammensetzung des Portfolios weicht davon aber schon deshalb deutlich ab, weil sich der Fonds an Euro-Anleger richtet und zudem Regionen mit starkem Wirtschaftswachstum bevorzugt. Branchenfonds dagegen kommen kaum zum Einsatz.Bei der Zielfondsauswahl stehen für Stubenrauch und Hölscher zunächst die als interessant angesehenen Regionen im Mittelpunkt. Im zweiten Schritt spielt neben dem Leistungsnachweis der in Frage kommenden Manager auch deren Informationspolitik und die Nachvollziehbarkeit der Anlagestrategie eine Rolle.Bei grundsätzlich gleicher Eignung bevorzugt das Finanzberater-Duo Adressen, zu denen ein enger persönlicher Kontakt besteht. Deshalb finden sich im Portfolio des S&H Globale Märkte auch überdurchschnittlich viele Angebote von unabhängigen Investmentboutiquen wie DJE, FPM oder Loys. Eine Vorliebe für bestimmte Strategien – beispielsweise Growth oder Value – gibt es seitens der Initiatoren nicht.WKN: A0MYEGAuflage:1. Oktober 2007Volumen: 17 Millionen EuroFondsberater: Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH (seit Auflage)Größe des Anlage-Teams: Zwei MitgliederInsgesamt verwaltetes Vermögen: 35 Millionen Euro2008: - 39,8 Prozent2009: 31,8 Prozent2010: 16,1 Prozent (1. Januar bis 17. Dezember)Maximaler Verlust: - 44,9 ProzentAbstand zum alten Top: 12,5 ProzentKostenquote (Total Expense Ratio): 1,64 ProzentGewinnbeteiligung: keineAnzahl enthaltene Zielfonds: 15 bis 20Stichtag: 17.Dezember 2010