Dachfondsmanager-Trend-Tipp: Threadneedle Pan European Smaller Companies

Aufgrund der positiven Markttendenzen haben wir die Aktienquote jüngst nach oben angepasst, und zwar von 50 Prozent im August auf aktuell knapp 85 Prozent.Einen Schwerpunkt setzen wir unter anderem bei europäischen Nebenwerte-Fonds: Wir erwarten, dass qualitativ hochwertige Small Caps in den kommenden Monaten überproportional vom stabilen Aufwärtstrend der Weltwirtschaft profitieren können.Einer unserer Favoriten in diesem Segment ist der Threadneedle Pan European Smaller Companies. In dessen Portfolio finden sich viele exportstarke Unternehmen, die prominent in den Schwellenländern vertreten sind.Der flexible Dachfonds arbeitet mit einem trendorientierten Handelssystem, dessen Ergebnisse die für die Anlagepolitik zuständige Münchner Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen seit 2002 dokumentiert hat.Nach dem Motto „Wir kontrollieren nicht die Börse, sondern das Risiko“ versucht Fondsberater Siegfried Rohsmanith, größere Verluste durch die aktive Steuerung der Aktienquote zu vermeiden. Diese variiert zwischen Null und 90 Prozent, die restlichen 10 Prozent bleiben grundsätzlich liquide.Die Zielfonds stammen aus einem Spektrum von circa 300 Regionen-, Länder- und Branchenfonds, die Rohsmanith mit seinem Team regelmäßig analysiert und beobachtet. Vereinzelt nimmt er auch ETFs ins Portfolio.Der Schwerpunkt liegt dabei bei Fonds, die ein Volumen von mindestens 40 Millionen Euro aufweisen und sich in guten Börsenphasen möglichst dynamisch und in einem stabilen Aufwärtstrend bewegen. Der Anteil eines einzelnen Zielfonds darf bei der Anlage maximal 3 Prozent betragen. Als interner Vergleichsindex dient der MSCI World.WKN: A0MRUWAuflage: 10. Oktober 2007Volumen: 29 Millionen EuroFondsberater: Huber, Reuss & Kollegen (seit Auflage)Größe des Anlage-Teams: Zwölf MitgliederInsgesamt verwaltetes Vermögen: 720 Millionen Euro2008: - 8,6 Prozent2009: 20,8 Prozent2010: 6,2 Prozent (1. Januar bis 22. November)Maximaler Verlust seit Auflage: - 16,0 ProzentAbstand zum alten Top: 1,8 ProzentKostenquote (Total Expense Ratio): 2,2 ProzentGewinnbeteiligung: 10 Prozent auf die jährliche Wertentwicklung, mit Verlustvortrag (High-Water-Mark). Umschlagshäufigkeit (Turnover Ratio): 1,0 bis 4,0Anzahl enthaltene Zielfonds: variiert je nach Aktienquote, maximal 30 PositionenStichtag: 22. November 2010