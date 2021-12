Dachfondsmanager-Turnaround-Tipp: JP Morgan Eastern Europe Equity

Kaum ein anderes Land wurde 2008 von der Finanzkrise härter getroffen als Russland: Der Ölpreisverfall ließ die Wirtschaftsleistung 2009 um fast 8 Prozent einbrechen.Trotz der damals angespannten Situation war und ist die Perspektive positiv, und die Konjunkturmaßnahmen der Regierung weisen in die richtige Richtung.Wir haben davon bereits frühzeitig mit einem Russland-ETF profitiert und setzen darüber hinaus mit dem JP Morgan Eastern Europe Equity auf einen weiteren Russland-lastigen Fonds, der aber die gesamte, im Vergleich zu Asien oder Lateinamerika noch immer etwas zurückgebliebene Region abdeckt.Mit ihrem Ende 2007 aufgelegten, global investierenden Dachfonds investiert die in Hückelhoven bei Mönchengladbach ansässige Beratungsgesellschaft Bienen & Wilms sowohl in Aktien- als auch in Renten- und Immobilien-Zielfonds.Auf der Aktienseite stehen vor allem jene Länder und Branchen im Fokus der beiden Fondsberater Daniel Bienen und Marcel Wilms, die ein möglichst hohes Wachstumspotenzial erwarten lassen.Entsprechend ausgerichtete Zielfonds kaufen sie bevorzugt dann, wenn diese gegenüber anderen Märkten oder ihrer Vergleichsgruppe vorübergehend ins Hintertreffen geraten sind.Die Bandbreite der Aktienquote reicht theoretisch von Null bis 100 Prozent, bewegt sich aber in aller Regel zwischen 20 und 80 Prozent. Eine höhere Quote lehnen Bienen und Wilms ab, um im Falle sinkender Börsenkurse bei einem einmal als aussichtsreich erkannten Kandidaten antizyklisch nachkaufen zu können.Längere Baisse-Phasen versuchen sie mit einem entsprechend höheren Anteil an Renten- und Geldmarktprodukten zu überbrücken.WKN: A0CAV1Auflage: 7. November 2007Volumen: 10 Millionen EuroFondsberater: Bienen & Wilms (seit Auflage)Größe des Investment-Teams: Zwei MitgliederInsgesamt verwaltetes Vermögen: 20 Millionen Euro2008: - 21,6 Prozent2009: 23,1 Prozent2010: 8,9 Prozent (1. Januar bis 7. Dezember)Maximaler Verlust seit Auflage: - 27,0 ProzentAbstand zum alten Top: 0.2 ProzentKostenquote (Total Expense Ratio): 2,04 ProzentGewinnbeteiligung: 10 Prozent auf die positive Wertentwicklung pro Geschäftsjahr; mit Verlustvortrag (High-Water-Mark) Anzahl enthaltene Zielfonds: 50 bis 60Stichtag: 7. Dezember 2010