Dachfondsmanager-Turnaround-Tipp: JP Morgan European Strategic Value

Mit dem Aktien-Dachfonds investiere ich unter anderem in wachstumsstarke Märkte wie Rohstoffe, Energien oder die immer interessanter werdenden Frontier Markets.Einen Schwerpunkt bilden wegen der nötigen Stabilität allerdings Fonds mit Fokus auf die großen Märkten Nordamerika, Europa und Asien. Einer davon ist der JP Morgan European Strategic Value, den ich trotz der teilweise sehr schwachen Entwicklung während der Finanzkrise als Basisinvestment sehe.Da mich sowohl der Managementansatz als auch das Marktresearch überzeugt, glaube ich in den kommenden Jahren fest an wieder überdurchschnittliche Renditen.Der vom Finanzdienstleister AHF Group beratene Dachfonds aus dem oberfränkischen Arzberg investiert ausschließlich in Aktien-Zielfonds, deren Anteil am Portfolio in aller Regel nicht unter 90 Prozent sinkt.Im Zentrum der Anlagepolitik stehen Märkte, die wie Südostasien, die aufstrebenden Frontier Markets oder der Bereich der regenerativen Energien überdurchschnittliches Wachstumspotenzial bieten.Um das Portfolio zu stabilisieren, greift Fondsberater Helmut Fickenwirth aber auch auf Zielfonds für nordamerikanische und europäische Aktien zurück. Als interner Vergleichsindex dient der MSCI World.WKN: A0NEBCAuflage: 20. März 2008Volumen: 27 Millionen EuroFondsberater: AHF Group (seit Auflage)Größe des Investment-Teams: Ein MitgliedInsgesamt verwaltetes Vermögen: 25 Millionen Euro2009: 44,7 Prozent2010: 16,0 Prozent (1. Januar bis 19. November)Maximaler Verlust seit Auflage: - 41,6 ProzentAbstand zum alten Top: 1,9 ProzentKostenquote (Total Expense Ratio): 1,83 ProzentGewinnbeteiligung: 10 Prozent auf die erzielte Wertentwicklung, wenn der Fonds im betreffenden Geschäftsjahr den Vergleichsindex MSCI World schlägtAnzahl enthaltene Zielfonds: aktuell 18Stichtag: 19. November 2010