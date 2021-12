Dachorganisation der Notenbanken BIZ warnt eindringlich vor Kryptowährungen

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat auf breiter Basis und in deutlicher Form Kritik an Kryptowährungen geübt. Bitcoin & Co. seien „keine zweckmäßige Alternative zum institutionell abgesicherten Geld". Die Suche nach dezentralisiertem Vertrauen sei durch das sogenannte Mining zu einer Umweltkatastrophe geworden.