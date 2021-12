Dänen in Düsseldorf: Jyske Invest eröffnet neue Filiale

Thyssen wird unter anderem von Torben Gerber, dem ehemaligen Vertriebsdirektor von HSBC Global Asset Management unterstützt. Gerber, der als Direktor Vertrieb die Vermarktung in der Schweiz und bei ausgewählten Vermittlern in Deutschland verantwortet, schloss sich erst im Januar dieses Jahres dem Team von Thyssen an (DAS INVESTMENT.com berichtete). Das Jyske Invest-Team umfasst insgesamt mehr als 70 Mitarbeiter, die ein Portfolio von 77 Standard-, Spezial- und Strategiefonds mit einem Gesamtvolumen von rund 6 Milliarden Euro verwalten. Hauptsitz der Fondsgesellschaft ist Silkeborg, Dänemark.