Academy-Aktiencheck Mercedes-Benz-Aktie: In diesen ETFs und Fonds ist sie hoch gewichtet

Die Mercedes Benz AG, früher Daimler, gehört seit Langem zu den beliebtesten deutschen Aktien. Du investierst aber lieber in ETFs oder Fonds? Kein Problem. Wir haben dir ETFs und Fonds herausgesucht, in denen die Mercedes-Benz-Aktie stark vertreten ist.

© Canva

Daimler heißt mittlerweile Mercedes-Benz Group AG; der traditionelle deutsche Autobauer aus Stuttgart wechselt im Laufe der Jahre gern mal seinen Firmennamen, zuletzt im Februar 2022. Vorher hieß der Konzern auch schon einmal Daimler-Benz AG, dann Daimler-Chrysler. Gegründet wurde der Autobauer im Jahr 1883 noch unter dem Namen Benz & Co Rheinische Gasmotorenfabrik in Mannheim.

Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz die Marken Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und Mercedes me sowie die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services und Athlon.

Ähnlich wechselhaft wie der Name hat sich auch die Aktie in den vergangenen Jahren entwickelt. Im vergangenen Monat konnten Anleger mit der Aktie des Stuttgarter Autobauers ein Plus von knapp 10 Prozent erzielen. Auf Halbjahressicht haben sie mit dieser Aktie allerdings ein Minus von 13,88 Prozent gemacht und auf Zweijahressicht sogar ein Minus in Höhe von 15,97 Prozent. Wer allerdings vor drei Jahren in den Autobauer mit dem Stern investiert hat, hat laut Daten der Börse Frankfurt (Stichtag: 11. Dezember 2023) einen Gewinn von 36,02 Prozent erzielt.

Kennzahlen zur Mercedes-Benz-Aktie im Überblick:

ISIN : DE0007100000

: DE0007100000 Marktkapitalisierung : 67,09 Milliarden Euro

: 67,09 Milliarden Euro Wertentwicklung 1 Jahr : -2,64 Prozent

: -2,64 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 36,02 Prozent

: 36,02 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis : 4,66

: 4,66 Gewinn je Aktie : 13,55

: 13,55 Dividendenrendite: 8,24 Prozent

Daten: Börse Frankfurt, Abfrage am 11. Dezember 2023

E-Auto oder Benzin: Was setzt sich durch?

Im Jahr 2022 verkaufte die Mercedes-Benz Group insgesamt 2,5 Millionen Fahrzeuge, davon 319.200 vollelektrische. Der Umsatz für alle Modelle lag bei 150 Milliarden Euro. Der Umsatzanteil der elektrischen Autos entsprach knapp 15 Prozent. Zum Vergleich: Tesla, der US-amerikanische Elektroautobauer, hat im Jahr 2022 weltweit rund 1,31 Millionen Elektroautos abgesetzt. Dadurch hat Tesla in dem Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 81,5 Milliarden US-Dollar erzielt.

Das Elektrosegment bietet also auch für traditionelle Autobauer gute Wachstumsschancen. Im Jahr 2022 war es bereits die wachstumsstärkste Sparte bei Mercedes-Benz. Dennoch bleibt die Konkurrenzsituation zwischen elektrisch betriebenen und Fahrzeugen mit Benzinmotoren weiter bestehen.

Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europaparlament, hat sich laut Medienberichten das Ziel gesetzt, das Aus für klassische Benzinmotoren in der EU im Jahr 2035 abzuwenden. Verbrennermotoren dürfen laut aktuellem Stand in knapp zwölf Jahren, also nach dem Jahr 2035, nur kohlendioxidneutrale synthetische Kraftstoffe nutzen. Die EU hat eine Revision dieser Pläne für das Jahr 2026 angesetzt, bei der auch geprüft werden soll, wie viele E-Autos und Ladestationen es geben soll.

Es bleibt also spannend, wie sich die Debatte um Elektro- oder Benzinmotoren in den kommenden Jahren weiterentwickelt und welche Konsequenzen sie für die Umsätze und den Aktienkurs traditioneller Autobauer wie Mercedes-Benz bedeutet.

Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Wenn du von dem Zukunftspotenzial der Mercedes-Benz-Aktie überzeugt bist, kannst du dir in der folgenden Klickstrecke eine Auswahl an ETFs und Fonds anschauen, in denen Mercedes-Benz, früher Daimler, stark vertreten ist.

Neben der Mercedes-Benz-Aktie haben wir uns in den vorherigen Aktienchecks auch noch angeschaut, in welchen ETFs und Fonds die Aktien von BASF, LVMH, Novo Nordisk, Nvidia, Apple, Berkshire Hathaway oder Adidas hoch gewichtet sind.