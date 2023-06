in Versicherungen

Covid-19 hat nicht nur physische Langzeitfolgen, zeigt eine aktuelle Studie der DAK-Gesundheit: Für die Sonderanalyse im Rahmen des diesjährigen Kinder- und Jugendreports der Krankenkasse untersuchten Gesundheitsökonomen des Analysehauses Vandage und Wissenschaftler der Universität Bielefeld jetzt detailliert Abrechnungen von Klinikaufenthalten aus den Jahren 2018 bis 2022. Sie stammen von rund 786.000 unter 18-Jährigen, die bei der DAK-Gesundheit versichert sind.

In den Jahren 2018 bis 2020 lagen die Fallzahlen stationär behandelter Angststörungen demnach auf einem konstanten Niveau. Doch 2021 und 2022 stiegen sie deutlich an. Im vergangenen Jahr wurde bei jugendlichen Mädchen dann ein neuer Höchstwert erreicht: Hochgerechnet auf alle Jugendlichen in der Altersgruppe 15 bis 17 kamen 2022 bundesweit rund 6.900 Mädchen mit einer Angststörung ins Krankenhaus. Das entspricht einem Anstieg von 35 Prozent gegenüber 2019.

Immer mehr Mädchen mit Ängsten im Krankenhaus

„Mental-Health-Pandemie“ (Quelle: DAK-Kinder- und Jugendreport: Sonderanalyse der Krankenhausdaten von 2018 bis 2022) © DAK-Gesundheit

Andreas Storm © DAK-Gesundheit

Auch bei Essstörungen und Depressionen nahmen die Krankenhausbehandlungen jugendlicher Mädchen zu: So stieg die Zahl der Klinikaufenthalte 2022 im Vergleich zu 2019 bei Essstörungen um über die Hälfte an, bei Depressionen nahmen die Behandlungszahlen um gut ein Viertel zu. „Wir befinden uns mitten in einer Mental-Health-Pandemie, deren Auswirkungen erst nach und nach sichtbar werden. Das zeigt sich bereits jetzt besonders im Bereich der Angststörungen und der Essstörungen.“

„Die Pandemiesituation hat nachhaltig negative Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit junger Menschen, die sich in Zukunftsangst manifestiert“, sagt auch Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. „Hier wirken jedoch sicherlich Faktoren zusammen. Neben der Pandemie sind dies der Ukrainekrieg sowie die Angst um die wirtschaftliche Zukunft und um unseren Planeten Erde.“ Es sei nun Aufgabe der Politik, jungen Menschen Zukunftssicherheit zu vermitteln.

„Ein stiller Hilfeschrei, der uns wachrütteln muss“

„Die massive Zunahme von schweren Ängsten und Depressionen bei Mädchen ist ein stiller Hilfeschrei, der uns wachrütteln muss“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit. „Die anhaltenden Krisen hinterlassen tiefe Spuren in den Seelen vieler junger Menschen, wobei die aktuellen Krankenhausdaten nur die Spitze des Eisbergs sind. Wir müssen offen über die Entwicklung sprechen und den Betroffenen und ihren Familien Unterstützung und Hilfe anbieten.“

Die Politik habe mit übergreifenden Fachtagungen bereits wichtige Impulse gesetzt, räumt Storm zwar ein. Doch die sogenannten „Mental Health Coaches“ an Schulen seien aber nur ein erster Schritt. „Wir brauchen sehr kurzfristig eine breite Präventionsoffensive in Schulen, Vereinen und Verbänden, um die psychische Gesundheit von Mädchen und Jungen zu stärken“, fordert Chef von Deutschlands drittgrößter Krankenkasse mit 5,5 Millionen Versicherten. „Wir dürfen sie und ihre Eltern nicht allein lassen.“

3 Beispiele für Gender Gap bei psychischen Leiden

Die DAK-Sonderanalyse zeigt, dass Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren häufiger aufgrund psychischer Erkrankungen in Kliniken sind als Jungen. Drei Beispiele verdeutlichen diesen Gender Gap: Von hochgerechnet bundesweit 8.500 Jugendlichen, die mit einer Angststörung stationär behandelt wurden, waren 6.900 Mädchen. 4.300 Jugendliche kamen mit einer Essstörung ins Krankenhaus, davon waren 4.200 weiblich. Von 19.500 Jugendlichen mit einer stationären Behandlung aufgrund von Depressionen waren drei Viertel Mädchen. Bei Schulkindern im Alter zwischen zehn und 14 Jahren zeigt sich ein ähnliches Bild.

Thomas Fischbach, BVKJ-Präsident

© Imago Images / Jürgen Heinrich

„Mädchen neigen eher zu internalisierenden psychischen Störungen als Jungen. Sie ziehen sich beispielsweise mit Depressionen und Ängsten eher in sich zurück. Bei Jungen sind externalisierende Störungen häufiger zu beobachten. Jungen zeigen tendenziell häufiger ein Verhalten, das nach außen gerichtet ist, also zum Beispiel aggressive Verhaltensmuster. Dass dies durch die Pandemiesituation nochmals verstärkt worden ist, ist unbestritten,“ sagt Kinder- und Jugendärztepräsident Fischbach. „Depressionen, Angst- und Essstörungen sind häufig in stationärer Behandlung, während gerade die Verhaltens- und emotionalen Störungen im ambulanten Bereich versorgt werden.“

Nervenkrankheiten die häufigste BU-Ursache

Ein statistischer Unterschied zwischen den Geschlechtern macht sich auch laut einem früheren DAK-Gesundheitsreport auch bei älteren Menschen bemerkbar, die bereits im Arbeitsleben stehen: Frauen auch meldeten sich im Jahr 2022 demnach überdurchschnittlich oft aufgrund psychischer Krankheiten krank. Da sich die Therapien nicht selten über Monate erstrecken, ist dieser Trend auch für die Berufsunfähigkeitsversicherer wichtig. Denn Nervenkrankheiten sind für unabhängig vom Alter der häufigste Grund für Berufsunfähigkeiten in Deutschland, zeigen aktuelle Daten des Analysehauses Morgen & Morgen (siehe Grafik unten).

„Vorerkrankungen bei BU-Gesundheitsfragen angeben!“

Marcus Jungnickel © Geldpilot 24

„Junge Frauen sind möglicherweise häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen aufgrund von hormonellen Veränderungen, Stress und sozialem Druck, was sie anfälliger für bestimmte psychische Leiden wie Depressionen und Angststörungen macht“, erklärte Marcus Jungnickel im Interview mit DAS INVESTMENT. „Viele Menschen glauben, dass sie von solchen Erkrankungen nicht betroffen sein könnten, insbesondere wenn sie sich in einer gefestigten Lebenssituation befinden. Die Realität zeigt jedoch häufig ein anderes Bild“, berichtet der Mitgründer von Geldpilot24 aus dem sächsischen Markkleeberg im Landkreis Leipzig.

„Auch wenn solche belastenden Lebensphasen manchmal als Kleinigkeiten abgetan werden, ist es wichtig, entsprechende Vorerkrankungen bei den Gesundheitsfragen für eine Berufsunfähigkeitsversicherung anzugeben“, so der Versicherungsmakler und Experte für Vermögensaufbau, Vermögensschutz und Financial Planning weiter. „Dies stellt häufig kein großes Problem dar, da psychische Erkrankungen für Versicherer kein generelles Ausschlusskriterium sind. Tatsächlich entwickeln Versicherer mittlerweile Lösungen, um mit psychischen Erkrankungen differenzierter umzugehen.“

„Erste Trends zeigen, dass sie psychische Erkrankungen spezifizieren und nicht generell ablehnen. Einige Gesellschaften holen sich Psychologen ins Boot, um zu prüfen, ob bei bestimmten psychischen Erkrankungen ein Ausschluss notwendig ist. Es wird kontinuierlich an Lösungen gearbeitet“, so Jungnickel. „Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass man nicht eigenständig und überhastet eine BU-Versicherung online abschließen sollte. Um eine persönliche Ablehnung zu vermeiden, empfiehlt es sich, zunächst anonyme Risikovoranfragen über einen Berater einzureichen. Dieser kann dabei helfen, den passenden Versicherungsschutz zu finden und eine fundierte Entscheidung zu treffen.“