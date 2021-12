Gutes Gehalt und Wohnortnähe Damit punkten Arbeitgeber bei potentiellen Leistungsträgern

Bei der Auswahl eines potentiellen Arbeitgebers ist für die meisten Befragten (75 Prozent) das Gehalt das wichtigste Kriterium. Das zeigt eine Befragung von Forsa im Auftrag der Gothaer Versicherung. 64 Prozent achten besonders auf die Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Etwa die Hälfte der Befragten legt Wert auf flexible Arbeitszeiten (52 Prozent), eine gute Work-Life-Balance (51 Prozent) sowie ein attraktives Aufgabengebiet (49 Prozent).

Etwas mehr als ein Drittel der Befragten – insbesondere die Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren – achten besonders auf Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Nur vergleichsweise wenige Befragte legen Wert auf Mobilitätsangebote (6 Prozent), Empfehlungen auf Bewertungsportalen (4 Prozent) oder Verpflegungsmöglichkeiten (4 Prozent).

Für Befragte mit Kindern im Haushalt (64 Prozent) sind die Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz sowie flexible Arbeitszeiten (52 Prozent) überdurchschnittlich wichtig. Befragte in Haushalten ohne Kinder legen hingegen größeren Wert auf Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten (42 Prozent).

bAV schlägt Dienstwagen

Im Kampf um die Talente bieten viele Arbeitgeber erweiterte Sozialleistungen wie eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) oder eine betriebliche Krnakenversicherung (bKV) an. Laut Umfrage legen die meisten Befragten (59 Prozent) vor allem auf eine finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers an der bAV Wert. 42 Prozent finden es wichtig, dass der Arbeitgeber eine betriebliche Gesundheitsvorsorge anbietet. Jeder vierte Befragte achtet bei der Wahl des Arbeitgebers darauf, dass dieser sich an Beiträgen zu einer betrieblichen Krankenversicherung (bKV) beteiligt.

Nur sehr wenige Befragte (4 Prozent) schätzen es als besonders wichtig ein, dass eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) angeboten wird, die der Arbeitgeber für die Mitarbeiter abschließt, sich aber finanziell nicht mit Beiträgen beteiligt.

Etwa jeder Fünfte bewertet als besonders wichtig, dass der Arbeitgeber Betriebssport (22 Prozent) oder einen Dienstwagen (21) Prozent) anbietet. 15 Prozent finden es besonders wichtig, dass der Arbeitgeber ein Dienst-E-Bike anbietet.

Über die Studie

Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 1.002 Bundesbürger zwischen 18 und 45 Jahren, die derzeit erwerbstätig oder arbeitssuchend sind, befragt