Die Aventus Maklergruppe holt Daniel Ahrend in die Geschäftsführung. Die Personalie sei Teil der Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre, heißt es vom Unternehmen.

Die Aventus Maklergruppe erweitert ihre Führungsebene: Ab Februar übernimmt Daniel Ahrend die Position des Betriebsleiters (Chief Operating Officer, COO) und IT-Leiters (Chief Information Officer, CIO).

Ahrend war zuletzt als Betriebsleiter (Chief Operating Officer, COO) und Technikvorstand (Chief Technology Officer, CTO) bei der Schnuck Group sowie als Segment-IT-Leiter (Chief Information Officer, CIO) der Ecclesia Gruppe beschäftigt. Dort verantwortete er unter anderem die digitale Transformation, die Weiterentwicklung der Vertriebsstrukturen sowie die Modernisierung von Prozessen, Systemen und Datenarchitekturen.

Zuvor war Ahrend über mehrere Jahre als Vorstandsmitglied der Phönix Maxpool Gruppe tätig, wo er den strategischen Aufbau des Maklerpools mitgestaltete. Weitere berufliche Stationen führten ihn in leitende Positionen bei Qualitypool, wo er den Ausbau digitaler Vertriebsstrukturen und die strategische Weiterentwicklung des Maklergeschäfts verantwortete.

Fokus auf Prozesse und Systeme

Gemeinsam mit Gründer und Geschäftsführer Simon Nörtersheuser wird Ahrend die operative und technologische Weiterentwicklung der Gruppe verantworten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Professionalisierung von Prozessen, Systemen und Datenarchitektur sowie die Unterstützung der regionalen Partnerhäuser.

Die Personalentscheidung sei Teil der Wachstumsstrategie von Aventus für die kommenden Jahre, heißt es vom Unternehmen. Man plane neben der Verstärkung des Führungsteams weitere strategische Zukäufe, den Ausbau von Kompetenzzentren sowie Investitionen in Prozesse, Daten und Technologie.

Aventus positioniert sich nach eigenen Angaben bewusst als Alternative zu Private-Equity-finanzierten Konsolidierern. Der Gesellschafterkreis besteht ausschließlich aus Unternehmerfamilien, Führungskräften und Partnermaklern. Die Maklergruppe betreut an 25 Standorten über 25.000 Kunden des deutschen Mittelstands und befindet sich zu einhundert Prozent in privater Hand.

Von Policen Direkt zu Aventus

Die Maklergruppe firmierte bis Juli 2024 unter dem Namen Policen Direkt. Mit der Umbenennung in Aventus Maklergruppe wollte das Unternehmen nach eigenen Angaben seine Identität als Spezialist für mittelständische Gewerbekunden klarer definieren. Der Name „Aventus“ setzt sich aus dem französischen Wort „Avenir“ (Zukunft) und dem lateinischen „Adventus“ (Ankunft) zusammen. Die Umfirmierung aller beteiligten Maklerunternehmen erfolgte über einen längeren Zeitraum, um einen einheitlichen Markenauftritt zu gewährleisten.