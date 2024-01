Der aus Frankreich stammende Cyber-Assekuradeur Stoïk will im deutschen Maklermarkt wachsen. Dazu ist das 2021 in Paris gegründete Insurtech-Unternehmen seit seinem Markteintritt im September auch in Köln vertreten. Aktuell arbeiten nach Firmenangaben rund 1.500 Versicherungsmakler in Deutschland und Frankreich mit dem Newcomer zusammen. Um das Partnernetzwerk hierzulande auszubauen, wurde jetzt Daniel Berger zum Vertriebsdirektor Deutschland ernannt. Der 33-Jährige berichtet in dieser Funktion an Franziska Geier, langjährige Markel-Managerin und Geschäftsführerin der deutschen Stoïk-Gesellschaft.

Berger leitete zuvor den Maklervertrieb beim Cyber-Versicherer Cogitanda und war in verschiedenen Funktionen für den Versicherungskonzern Allianz tätig. Dabei hatte er mehr als 14 Jahren Erfahrung im Versicherungsvertrieb gesammelt. Als neuer Vertriebsdirektor ist er dafür zuständig, das Stoïk-Partnermanagement weiterzuentwickeln und ein bundesweites Maklernetzwerk für Cyber-Policen aufzubauen. Künftig werde Berger dabei von seinem eigenen Team unterstützt: Für die Vertriebsabteilung des Assekuradeurs sollen dazu kurzfristig fünf weitere Mitarbeiter eingestellt werden.

Das Stoïk-Angebot umfasst neben der reinen Versicherung auch Präventionsmaßnahmen gegen Cyber-Angriffe. Zielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit bis zu 500 Millionen Euro Umsatz. Ihnen können die angeschlossenen Versicherungsmakler Underwriting-Kapazitäten von bis zu 5 Millionen Euro anbieten. Geschäftskunden mit einem Umsatz bis zu 50 Millionen Euro können die Vermittler mithilfe einer volldigitalen Antragsstrecke sogar sekundenschnell ein konkretes Tarifangebot unterbreiten. Damit will der – sich selbst als französischer Marktführer bezeichnende – Anbieter zukünftig auch „die erste Anlaufstelle für deutsche KMU-Makler werden“.