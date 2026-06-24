Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Wenn Daniel Happ morgens seine Söhne zur Schule bringt, ruft schon mal ein fremdes Kind über den Hof: „Hallo, lieber Geldgärtner!" und will ihm sein Taschengeld in die Hand drücken.



Den Spitznamen hat Happ sich selbst eingebrockt. Beim Besuch in der Schule sollte er erklären, was er beruflich macht. Also malte er seinen Alltag in kästchenförmigen Minecraft-Figuren auf und nannte sich „Geldgärtner". Das blieb bei den Kindern hängen.

Dabei legt Happ nicht einfach Geld an, er bewirtschaftet als Leiter Aktien & Multi Asset bei Ampega, dem Asset Manager des Versicherungskonzerns Talanx, einen riesigen Kapitalstock: knapp 200 Milliarden Euro. Und wie ein Gärtner geht er behutsam vor.



Wie viel von diesen Milliarden steckt in Aktien? Zwei bis vier Prozent. Auf Konzernebene eher zwei, das sind kaum drei Milliarden Euro. „Erschreckend gering", sagt Malte Dreher, Co-Host des Podcasts.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das ist der eigentliche Widerspruch, um den sich die Folge dreht. Eine Lebensversicherung wird erst in 20, 30 Jahren fällig. Über solche Zeiträume liefert der Aktienmarkt historisch fünf bis sieben Prozent Rendite im Jahr. Warum also nur eine Mini-Dosis, „fast schon homöopathisch", wie es im Gespräch fällt?

Dafür gibt es drei Gründe. Erstens die Regulierung: Für Aktien müssen Versicherer extrem viel Eigenkapital hinterlegen. Hohe Quoten werden damit teuer. Zweitens die Korrelation. Erwischt es den Aktienmarkt, erwischt es jede einzelne Aktie. Ausgerechnet in der Krise fällt die Diversifikation aus, die eine Lebensversicherung braucht. Ein Erdbeben in der Türkei dagegen löst kein zweites am anderen Ende der Welt aus. Versicherungsrisiken streuen besser als Aktienrisiken. Drittens die DNA des Hauses: lieber Versicherungs- als Marktrisiko, dazu viel Private Equity.

Was bleibt, nennt Happ „konservative Effizienz": systematisches Faktor-Investing, fokussiert auf Qualität, niedrige Schwankung, Dividende. Langweilig? Nicht ganz, auch eine Nvidia steckt in seinen Portfolios.



Nur läuft seine Strategie gerade gegen den Markt. Qualität als Faktor habe zuletzt so schlecht abgeschnitten wie kaum seit den Neunzigern, sagt Happ, unterstes Perzentil. Stattdessen feiere die Börse eine „Junk-Rallye". Sein Beispiel: „Ein Sneaker-Hersteller versieht sich mit einem KI-Label und performt am nächsten Tag 30 Prozent, allein wegen des Labels."

Für jemanden, der auf Substanz setzt, ist das ein Stresstest. Hält Happ stur seine Linie? Oder muss selbst der vorsichtige Geldgärtner sein Qualitätsverständnis neu justieren, weil zehn Jahre Gewinnstabilität als Maßstab „nicht mehr zeitgemäß" seien? Wie er trotzdem ruhig bleibt, warum er an Kryptowährungen vorbeiinvestiert und welche Aktien er privat liebt (aber nicht verrät), darüber spricht Daniel Happ im Podcast „For Professional Investors Only“.