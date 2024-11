DAS INVESTMENT: Der nordische High-Yield-Markt unterscheidet sich strukturell von anderen Märkten. Was macht ihn für Investoren so interessant?



Daniel Herdt: Das wirklich Interessante ist das Rendite-Risiko-Verhältnis. Sie bekommen tendenziell höhere Renditen als in vergleichbaren High-Yield-Märkten, während das übergeordnete Risiko im Langzeitvergleich geringer ist.

Wie steht es um die Kreditqualität der nordischen Emittenten im Vergleich zu anderen europäischen Märkten?

Herdt: Wir bewegen uns in einem Nischenmarkt mit überwiegend privaten, kleineren Emittenten, oft auch ohne Rating. Aber selbst wenn ein Großteil der Emittenten kein externes Rating hat, können wir zeigen, dass die Kreditqualität bei entscheidenden Kennzahlen wie Verschuldung und Zinsdeckung sehr gut aussieht – teilweise sogar besser als bei Euro- oder US-High-Yield.

Was macht es so schwierig, in diesem Markt aktiv zu sein? Immerhin sind hier nicht viele internationale Investoren tätig.

Herdt: Besonders in Norwegen brauchen Sie eine gewisse Expertise und Vernetzung. Der Markt ist weniger transparent als etwa Schweden. Sie müssen die kleineren, oft unbekannten Emittenten wirklich verstehen. Dafür braucht es sowohl Analyse-Fähigkeiten als auch Marktzugang – und natürlich entsprechende Kapazitäten als Haus.

Der Energiesektor spielt traditionell eine wichtige Rolle. Wie wird sich dieser im Kontext der Energiewende entwickeln?

Herdt: Der Markt hat sich in den letzten zehn Jahren stark diversifiziert. Energie bedeutet längst nicht mehr nur Öl und Gas. Interessanterweise sind die nordischen Länder bei erneuerbaren Energien schon viel weiter als wir in Deutschland. Während wir hier gerade erst den großen Kraftakt stemmen, ist dieser Wandel in Skandinavien weitgehend vollzogen.

Eine Besonderheit des Marktes ist die überwiegend variable Verzinsung. Ist das in der aktuellen Zinswende ein Vor- oder Nachteil?

Herdt: Für Investoren erscheint es kurzfristig als leichter Nachteil, da sie bei fallenden Zinsen nicht von Kursgewinnen profitieren. Dieser Effekt wird jedoch durch den sehr hohen Zinsertrag der Anleihen kompensiert. Fundamental ist es außerdem ein klarer Vorteil: Wir sehen seit sechs Quartalen die gestiegenen Finanzierungskosten bereits in den Bilanzen. Anders als in den klassischen Märkten, wo die „Maturity Wall“ noch bevorsteht, haben wir diesen Stresstest bereits hinter uns.

Welche Renditen können Anleger mittelfristig erwarten?

Herdt: In den vergangenen 18 Monaten haben wir die höchsten Renditen seit Jahren gesehen. Mit fallenden Leitzinsen werden die Renditen zwar etwas zurückkommen, aber sie bleiben sehr attraktiv. Die Kreditaufschläge sind aktuell eher niedrig, hier könnte es eine leichte Gegenbewegung geben. Für die nächsten ein bis zwei Jahre erwarte ich weiter Renditen im hohen einstelligen Prozentbereich – was im relativen Vergleich immer noch sehr auskömmlich ist.

Über den Interviewten

Daniel Herdt ist Portfoliomanager bei Lazard Asset Management.