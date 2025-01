Daniel Knörr übernimmt neue Aufgabe bei Ampega

Neue Aufgabe für Daniel Knörr beim Fondsanbieter Ampega: Seit dem 1. Januar 2025 verantwortet der Vertriebsexperte die Abteilung „Wholesale Business“. In dieser Rolle leitet er zukünftig die Teams „Produktmanagement“ sowie „Vertrieb Wholesale und Produktmarketing“ für die Produktlinien Publikumsfonds und das Geschäft mit fondsgebundenen Lebensversicherungen. Der Bereich umfasst zudem das KVG-Service-Business mit White-Label-Fondspartnern.

Daniel Knörr war bereits in diversen Funktionen im Unternehmen tätig – so unter anderem als Portfoliomanager im Bereich Multi-Asset-Strategien und zuletzt als Leiter des Produktmanagements. „Mit der stringenten Ausrichtung des Geschäfts in die beiden Bereiche Institutional und Wholesale Business wollen wir unsere Kunden, Vertriebs- und Fondspartner künftig noch besser unterstützen und gemeinsam wachsen“, sagt Jürgen Meyer, Geschäftsführer Vertrieb von Ampega.

Das Vertriebsteam im Bereich „Wholesale Business“ wird weiterhin von David Krahnenfeld geleitet. Er zeichnet künftig auch für das Produktmarketing sowie die Betreuung der internen Vertriebskanäle und das Retailgeschäft verantwortlich.