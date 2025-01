Daniel Kröger wechselt von Ehrke & Luebberstedt zur DWS

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Daniel Kröger ist seit Januar Mitglied im Portfoliomanagement-Team der DWS. Er arbeitet im Team von Tobias Rommel, Leiter der Abteilung Anlagestrategie Aktien und managementverantwortlich für den DWS Invest Artificial Intelligence. Als Analyst übernimmt Kröger die Zuständigkeit für den Sektor Internetservices.

Kröger kommt von Ehrke & Luebberstedt, wo er seit 2018 als Managing Director und Senior Portfoliomanager tätig war. Zuvor arbeitete er acht Jahre bei Acatis, zuletzt als Leiter Portfoliomanagement.

Der studierte Informatiker war an der Technischen Universität Dortmund und absolvierte ein Programm für Innovation und Entrepreneurship an der Stanford University School of Engineering.