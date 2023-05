Versicherungen Umfrage unter Vermittlern: Die größten Chancen und Risiken im Finanzvertrieb

Wahrlich keine einfache Zeit – die Corona-Krise ist mit dem Krieg in der Ukraine nahtlos in eine Zeit zunehmender geopolitischer Unruhen übergegangen. Die Folgen bekommen viele Bürger vor allem durch weiter steigende Kosten für Energie und Lebenshaltung zu spüren. Diese und andere Themen behandeln wir in unserer aktuellen Maklerbefragung.

Wir wollten klären, inwieweit sich diese Entwicklungen auf das Geschäft von Maklern und Vermittlern auswirken. Außerdem hat uns interessiert, wie Makler zur digitalen Transformation stehen und wie sie die Diskussion um die Regulierung im Versicherungsvertrieb einschätzen. Durchgeführt hat unsere Studie das Analyse- und Beratungshaus Assekurata. Über 200 der an Dela angeschlossenen Makler und Vermittler haben unsere Fragen beantwortet.

Regulierung wird als stärkste Gefährdung wahrgenommen

Gefragt nach dem stärksten Einfluss auf ihre künftige Geschäftsentwicklung erwartet der größte Teil der Makler, dass dieser in gesamtwirtschaftlichen Veränderungen wie dem Zinsumfeld und der Inflation besteht (48 Prozent). Dicht dahinter folgen auf den Plätzen zwei und drei gesellschaftliche Veränderungen wie der demografische Wandel und das Kundenverhalten (47 Prozent) sowie technische Veränderungen wie die Digitalisierung und neue Kommunikationskanäle (40 Prozent).

Regulatorische Veränderungen wie die Umsetzung der neuen EU-Vermittlerrichtlinie IDD und der europäischen Finanzmarktrichtlinie Mifid II werden von rund einem Drittel der Befragten als starker Einfluss eingestuft. Weniger ausschlaggebend erscheinen den befragten Maklern und Vermittlern branchenspezifische Veränderungen wie die Vergütungshöhe oder das Image der Versicherungsbranche (24 Prozent).

Regulatorik gefährdet das Beratungs- und Betreuungsgeschäft

Daniel Pytiak © DELA

Im weiteren Verlauf der Umfrage haben wir die Befragten gebeten, die genannten Einflussfaktoren hinsichtlich positiver oder negativer Auswirkungen auf ihre Geschäftsentwicklung zu bewerten: Demnach sehen 57 Prozent in der Regulatorik und deren Auswirkung auf das eigene Beratungs- und Betreuungsgeschäft eine Gefährdung, 17 Prozent davon stufen diese sogar als große Gefährdung ein. Das Ergebnis zeigt, dass die Diskussion um ein Provisionsverbot die Makler und Vermittler sensibilisiert und auch verunsichert hat. Dass sich nun die EU-Kommission voraussichtlich gegen ein Provisionsverbot aussprechen wird, dürfte die Stimmung in der Branche insgesamt wieder heben.

Die durch steigende Kosten für Energie und Lebenshaltung angeheizte Inflation und deren Auswirkungen auf das Nachfrageverhalten betrachten 45 Prozent der Befragten als eine Gefährdung für ihr Geschäft. Der Zinsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Kundennachfrage stehen dagegen rund die Hälfte der Befragten (45 Prozent) neutral gegenüber, lediglich 24 Prozent sehen diese als Risiko.

Makler begreifen digitale Entwicklung der Assekuranz als Chance

Ein interessantes Ergebnis weist unsere Befragung im Hinblick auf das omnipräsente Thema Nachhaltigkeit auf. Ihren Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb wie auch auf die Kundennachfrage stehen die meisten Makler und Vermittler neutral gegenüber (59 beziehungsweise 61 Prozent). Nur rund 30 Prozent sehen in beiden Bereichen eine Chance für ihre Geschäftstätigkeit. Dieses Ergebnis dürfte auch daraus resultieren, dass bei der Umsetzung der Taxonomie- und Offenlegungsverordnung in der Praxis nach wie vor viele Unklarheiten bestehen.

Deutlich positiver stehen Makler und Vermittler der Digitalisierung gegenüber. Im Hinblick auf die Arbeitsprozesse zwischen ihnen und den Versicherern als Produktgebern sehen 70 Prozent diese als Chance, 21 Prozent davon sogar als große Chance. Die Digitalisierung in Bezug auf deren Auswirkungen auf die Kundenanforderungen betrachten 61 Prozent als Chance. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in den hohen Nutzerzahlen unseres digitalen Partner-Portals auf der Dela-Webseite wider. Alles zusammen unterstreicht die Bedeutung der digitalen Beratungs- und Vertriebsunterstützung.

Als Versicherer sehen wir uns hier in der Verantwortung, unseren Maklern und Vermittlern durch digitale Anwendungen und Schnittstellen die bestmögliche Unterstützung zu leisten. Dazu gehören unter anderem zeitsparende Anwendungen wie die digitale Unterschrift, die es Maklern ermöglicht, Abschlüsse direkt vor Ort zu tätigen – der aufwendige nachgelagerte Schriftverkehr kann entfallen. Darüber hinaus können mittels digitaler Beratungs-Tools dem Kunden Zusammenhänge und Leistungen anschaulich vermittelt und Angebote direkt vor Ort ausgerechnet sowie transparent und verständlich dargestellt werden.

Nicht zuletzt ist Unterstützung auch dort gefragt, wo es darum geht, dass Makler ihre Kunden auf allen neuen Kommunikationskanälen erreichen. Wir bei Dela unterstützen auch durch Vertriebstools über Digidor. Dort können sich Makler und Vermittler beispielsweise fertige, personalisierbare Landingpages für ihren eigenen Internetauftritt herunterladen. Zudem bieten wir in unserem eigenen Download-Center Werbemittel wie Broschüren und Flyer für die Kundenberatung an.

Über den Autor:

Daniel Pytiak ist Marketing- und Vertriebsexperte und seit Februar 2023 in der Position des Chief Commercial Officer im Führungsteam der Dela Lebensversicherungen tätig. Zuvor war er 25 Jahre lang in leitenden Positionen für die Versicherungsgesellschaften Europa und Cosmos Direkt verantwortlich.