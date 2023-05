ESG-Fondspolicen „Vermittler brauchen ein realistisches Bild von der Nachhaltigkeit eines Fonds“

DAS INVESTMENT: Inwiefern investieren Sie Ihr Geld zur Altersvorsorge nachhaltig?



Daniel Regensburger: Das Motto „Putting my money where my mouth is“ gilt natürlich auch für mich. Für meine Familie und mich bin ich tatsächlich über alle drei Schichten der Altersvorsorge in die Pangaea Life Fonds investiert, mal mit laufenden Beiträgen, mal als Einmalanlage. Damit nicht alle Eier in einem Korb liegen, habe ich auch ein Depot mit einer Mischung aus Aktien, ETFs und aktiv gemanagten Fonds – hier habe ich die Nachhaltigkeitskriterien selbst für mich definiert.

Und wie? Achten Sie zuerst auf den Nachhaltigkeits-Aspekt Umwelt, Soziales oder Ethik?

Regensburger: Das Gesamtpaket zählt! Vor allem, da die unterschiedlichen Aspekte von Nachhaltigkeit aus meiner Sicht nur zusammen Sinn machen. Ohne gesunden Planeten, keine sozialen Strukturen für ein erfüllendes Leben. Ohne Menschen, die ein gewisses Maß an Wohlstand, Zufriedenheit und Sicherheit genießen, kein Engagement für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Und diesen Wohlstand wiederum erwirtschaften langfristig nur Unternehmen innerhalb einer stabilen und normbasierten Wirtschaftsordnung, die sich gewissen ethischen Standards verpflichtet.

Solche Standards sind in der Assekuranz derzeit in der Diskussion. Die Net-Zero Insurance Alliance zum Beispiel soll gegen Kartell- und Versicherungsrecht verstoßen. Das werfen ihr zumindest Staatsanwälte in den USA vor. Deshalb hat sie in diesem Frühjahr aber gleich drei Schwergewichte verloren: Munich Re, Zurich und Hannover Rück. Die Versicherungsgruppe die Bayerische ist aktuell hingegen der Nachhaltigkeits-Brancheninitiative German Sustainability Network beigetreten. Was versprechen Sie sich von diesem Schritt gegen den Branchentrend?

Regensburger: Unsere Konzernmutter will sich Hand in Hand mit mehr als 85 weiteren Akteuren unserer Branche dafür stark machen, dass Finanzdienstleister die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft proaktiv mitgestalten. Von Mittelständlern wie uns, über Verbände und Hochschulen bis hin zu globalen Big Playern der Branche bildet das German Sustainability Network einen Verbund, der unterschiedliche Perspektiven miteinander verbindet.

Dafür braucht man einen Verbund?

Regensburger: Die Mammutaufgabe Klimaschutz packen wir am besten gemeinsam an. Das gilt ebenso für unseren Einsatz für eine offene, sozial inklusive und ethisch verantwortungsbewusste Gesellschaft. Vernetzung kann dazu beitragen, dass wir als Branche an Geschwindigkeit zulegen können – und das ist auch notwendig. Das German Sustainability Network schafft hierfür eine Plattform, um das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich voranzutreiben. Im Fokus stehen dabei beispielsweise auch Konsequenzen für den Vertrieb oder die Kapitalanlage der eigenen Kundengelder.

Stichwort Nachhaltige Investments bevor wir auf die neuen Pflichten in der Beratung zu sprechen kommen: Wo steht die Bayerische hier heute?

Regensburger: Die Bayerische setzt sich bereits seit mehreren Jahren für einen nachhaltigen Wandel in der Finanzbranche ein. Als einer der Ersten in der Branche kompensiert sie nicht nur den CO2-Fußabdruck des eigenen Geschäftsbetriebs, sondern auch den des selbständigen Exklusivvertriebs. Und als einem der ersten Versicherer bestätigte das Analysehaus Zielke Research Consult der Konzerntochter für klassische Lebensversicherungen, das Sicherungsvermögen nachhaltig gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung anzulegen. Daneben investiert die von mir geführte Tochtermarke Pangaea Life bereits seit sechs Jahren in Sachwerte aus Kernbereichen der nachhaltigen Transformation.

Was bedeutet das konkret?

Regensburger: Hinter Pangaea Life stehen zwei Fonds, die in Projekte für erneuerbare Energien beziehungsweise nachhaltige Wohnimmobilien investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 545 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche Rendite von 9,7 Prozent pro Jahr nach Fondskosten. Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 114 Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche Rendite von 7,5 Prozent pro Jahr nach Kosten auf. Bei den Investments beider Fonds beachten wir nachvollziehbare Standards zu ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien.

Ihre Fonds sind also nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingruppiert?



Regensburger: Nein. Bei Artikel-9-Fonds stehen nachhaltige Argumente über allen anderen Zielen. Hier fehlt es meiner Meinung nach oft an Balance. Unser Ansatz ist daher ein anderer: Wir wollen Rendite und Sicherheit mit einer transparenten Anlage in nachhaltige Sachwerte vereinen. Und mit unserer Idee von der sogenannten blauen Ökologie verfolgen wir eine Philosophie von Nachhaltigkeit, die nicht auf Verzicht und erhobenen Zeigefinger setzt.

Sondern?

Regensburger: Stattdessen wollen wir Menschen dazu animieren, selbst Teil der Lösung zu werden. Nachhaltigkeit ‚made by Pangaea Life ist kein Entweder-oder, sondern immer ein Sowohl-als-auch. Rendite steht dabei nämlich nicht im Widerspruch zu Nachhaltigkeit.

Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für Ihre Anlagen?

Regensburger: Sie ist für uns ein elementarer Bestandteil der sozialen Verantwortung: Rendite hilft nämlich unseren Kunden, ihren Lebensstandard zu erhalten. Und Nachhaltigkeit ist für viele von ihnen schon lange kein Nice-to-have mehr, sondern ein elementarer Bestandteil einer zukunftsgerichteten finanziellen Vorsorge.

Wie wollen Sie das in die Praxis umsetzen?

Regensburger: Diesen Anspruch untermauern unsere beiden Nachhaltigkeitsfonds, indem die Rendite im vorigen Jahr viele der größten Aktienindizes deutlich hinter sich lassen konnte. Eine solch attraktive Rendite ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass wir es schaffen, einen Großteil der Bevölkerung für nachhaltige Anlagekonzepte zu begeistern. Schließlich meistern wir die Herausforderungen Klimaschutz nur, wenn viel Kapital an den richtigen Stellen eingesetzt wird. Beides geht also miteinander einher.

Das versprechen auch die Anbieter aktiv gemanagter Investmentfonds. Weshalb sollten Anleger nicht einfach einen viel flexibleren Sparplan auf einen nachhaltigen Investmentfonds abschließen?

Regensburger: Schwierige Investment-Jahre wie 2022 lehren uns, dass es auch für Privatkunden ratsam ist, das eigene Portfolio breiter aufzustellen. Diversifikation ist die Antwort auf eine komplexe Marktlage. Doch Privatkunden verfügten bislang über deutlich weniger Möglichkeiten als Großanleger – sei es aufgrund eines mangelnden Angebots oder mangels Bekanntheit geeigneter Produkte. Unsere Fonds stoßen in diese Lücke und bieten auch Privatkunden die Chance, ihr Portfolio mit Sachwerten zu diversifizieren oder erste Investments in diesem Bereich aufzubauen.

Das unterscheidet Ihre Fonds im Policen-Mantel von klassischen Aktienfonds.

Regensburger: Ja. Und anders als bei Aktienfonds können unsere Kunden sehr transparent an der Wertentwicklung nachhaltiger Sachwerte teilhaben. Dass wir mit unseren Fonds zu den ersten Adressen für verantwortungsbewusste Anleger zählen, beweisen die Spitzenplätze in einem aktuellen Rating. Die Rating-Agentur Assekurata ermittelte hierfür unter 19 Versicherern und 92 Fondsgesellschaften die besten gemanagten Fonds Deutschlands. Das Ergebnis: Pangaea Life führt mit beiden Fonds die Rangliste an. Assekurata setzte dabei jeweils die Renditen der Manager mit den von ihnen eingegangenen Risiken ins Verhältnis.

Woher stammen die Renditen Ihrer Produkte?



Regensburger: Wir setzen zum Beispiel bei unserem Fonds Blue Energy auf Investments in Sachwerte wie Windparks in Dänemark und Norwegen, Solaranlagen im Mittelmeerraum und Wasserkraftwerke auf der iberischen Halbinsel. Erstmals hat der Fonds jüngst auch einen der leistungsstärksten Energiespeicher Europas in sein Portfolio aufgenommen. Die Rendite besteht aus zwei Komponenten: Der tatsächliche Erlös durch den Stromverkauf. Dazu kommt noch die Marktpreis-Bewegung der einzelnen Assets – hier spielen Kosten und Erträge über die Restlaufzeit des Assets eine Rolle, ebenso wie der risikolose Zins.

Und bei dem zweiten Fonds?

Regensburger: Unser Immobilienfonds Blue Living erwirtschaftet seine Erträge hingegen mit Investments in den dringend benötigten nachhaltigen Wohnungsbau, insbesondere in deutschen Großstädten. Die Develop-and-hold-Strategie sorgt für zwei Rendite-Komponenten: Die Erträge aus der Projektentwicklung werden durch laufende Erträge der Mieteinnahmen ergänzt. Dabei achten wir nicht nur auf Energieeffizienz und umweltschonende Materialien, sondern auch auf soziale Faktoren – konkret beispielsweise auf den Bau von Kita-Plätzen. Solche wohnortnahen Sozialangebote wirken sich übrigens auch sehr positiv auf den Wert der Immobilien aus. Und auch auf unsere laufenden Mieteinnahmen.

Der Nachhaltigkeitsaspekt Soziales ist also vorrangig ein Thema für Ihren Immobilienfonds?

Regensburger: Nicht unbedingt. Beim Blue Living wird das S aus der Abkürzung ESG für Environment, Social und Governance zwar großgeschrieben. So ist bei unserem Projekt in Köln-Marienburg zum Beispiel jede Wohnung barrierefrei erreichbar. Das ist länger noch keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Außerdem übertreffen wir die gesetzliche Mindestquote für geförderten Wohnraum in Höhe von 5 Prozent um mehr als das Dreifache. Doch auch beim Blue Energy spielen soziale Themen eine Rolle.

Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür?

Regensburger: Wir beziehen beispielsweise die lokale Bevölkerung in die Planung unserer Investitionsprojekte ein. Als konkretes Ergebnis haben wir die neuen Wege innerhalb unseres Windparks Tesla in Norwegen auch für Sportler und Familien erschlossen, die dort nun Nordic Walking und Langlauf betreiben oder am Windpark Angeln gehen können. Der Park ist dafür übrigens auch mit einem norwegischen Preis für soziale Verantwortung von Unternehmen ausgezeichnet worden.

Inwiefern können solche Extras in die Nachhaltigkeits-Noten der entsprechenden Finanzprodukte einfließen?

Regensburger: Oftmals gar nicht. Die Offenlegung der nachhaltig angelegten Anteile der Fonds beschert uns Anbietern vor allem viel Bürokratie. Das Wuchern des Regulatorik-Dschungels erweist nachhaltigen Investments allerdings einen Bärendienst.

Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern?

Regensburger: Stattdessen wären einheitliche und schlanke Regeln nötig. Wir kritisieren insbesondere, dass das Bild von der tatsächlichen Nachhaltigkeit eines Fonds grob verzerrt wird. Denn sogar bei nachhaltigen Vorreiter-Fonds der Branche fallen die Anteile sehr gering aus. Wir zum Beispiel waren sehr überrascht, als wir beim Blue Energy Fonds auf nur 16,7 Prozent kamen, obwohl wir hier neben dem Cash-Anteil ausschließlich in erneuerbare Energien investieren.

Wie kann das sein?

Regensburger: Das lag zum Beispiel an einem portugiesischen Wasserkraftwerk aus dem Jahr 1951. Hierfür lagen nicht so umfangreiche Daten und Zertifizierungen vor, wie für neue Projekte. Branchenweit kommen viele Fonds allein aufgrund solch bürokratischer Hürden und fehlender Daten schlechter weg als sie wirklich sind.

Was ist das Problem daran, dass die Zahlen nicht ganz so gut ausfallen?



Regensburger: In der Folge sind viele Vermittler und Kunden verwirrt, wie nachhaltig ein Finanzprodukt wirklich ist. Das muss der Gesetzgeber korrigieren.



Und wie? Haben Sie praktische Verbesserungsvorschläge hierfür?



Regensburger: Ziel der Regulatorik muss sein: Vermittler und Kunden erhalten ein verständliches, nachvollziehbares und realistisches Bild der Nachhaltigkeit eines Fonds. Hier haben uns die Hersteller von Fernsehern, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten etwas voraus. Denn deren Energieeffizienz-Labels zeigen dem Konsumenten deutlich, welche Produkte energiesparend sind und die Umwelt schonen und welche nicht. Eine solche leicht verständliche Farbskala würde ich mir auch für unsere Branche wünschen.

Das würde für mehr Klarheit sorgen.

Regensburger: Ja. Wichtig ist aber auch: Der Mindestanteil aller EU-Taxonomie entsprechenden Anlagen kann nicht über Nacht auf 100 Prozent steigen. Es geht hier vielmehr um einen Transformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit. Hier müssen wir als Branche ein gutes, transparentes Erwartungsmanagement betreiben.

Was bedeutet das für Finanzberater, die alle Kunden ja nach ihren Wünschen zur Nachhaltigkeit befragen müssen?

Regensburger: Erst einmal finde ich es gut, dass die bisherige Asymmetrie endet: Seit Mitte April gilt diese Pflicht auch für Vermittler von Finanzanlagen. Das ist positiv zu betrachten. Die Komplexität ist allerdings weiter existent. Ist nun ein Artikel 9-Fonds mit geringer Mindest-Taxonomie-Quote nachhaltiger als ein Artikel 8-Fonds mit hohem Mindestanteil?

Das ist in der Tat fraglich. Was sind Ihre Erfahrungen hiermit in der Praxis deutscher Versicherungsvermittler?

Regensburger: Unserer Erfahrung nach empfehlen viele Vermittler ihren Kunden, eher keine Nachhaltigkeits-Präferenz anzugeben. Denn nur so könnten sie sich demnach alle Anlagealternativen offenhalten. Am Ende kann ja dann dennoch ein – wie auch immer geartetes – nachhaltiges Produkt als Ergebnis rauskommen.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Regensburger: Viele Kunden wissen zumindest oft sehr genau, was sie nicht wollen. Darauf aufbauend kann man unterschiedliche Ausschlusskriterien miteinander vergleichen. Das ist ein guter Startpunkt für die Auswahl nachhaltiger Investments, die gut zum jeweiligen Kunden passen. Aber auch hier gilt: Nachhaltigkeit ist neben Sicherheit, Rendite und Flexibilität nur eine weitere Präferenz, die es mitzuberücksichtigen gilt.

Inwiefern könnten Vermittler hierfür zukünftig auch neue Produkte Ihres Unternehmens empfehlen?

Regensburger: Wir entwickeln unsere Produkte orientiert an den Kundenpräferenzen weiter. So ist es für Kunden beispielsweise eher unwichtig, ob es sich beim Produktangebot um ein Investment im Versicherungsmantel handelt oder um ein Direktinvestment. Entscheidend ist doch, dass das Produkt die Erwartungen an Rendite, Sicherheit, Flexibilität und Nachhaltigkeit erfüllen kann. Deshalb investieren wir in den Ausbau unserer Anlage-Vehikel, aber auch in neue Fonds. Mehr dazu werden wir spätestens im Herbst bekanntgeben.

Okay. Aber welches nachhaltige Vorsorgeprodukt fehlt denn noch hierzulande?

Regensburger: Wie wäre es mit einem Branchenprodukt „Blue United“? Wir übernehmen gerne den Lead, das Beste aus den nachhaltigen Investment- und Vorsorgewelten der Anbieter in ein transparentes Produkt zu gießen. Positiver Impact für unseren Planeten – damit auch für uns Menschen in Verbindung mit guter Rendite. Hört sich zu gut an? Vielleicht. Machbar? Wo ein Wille, da auch ein Weg. 😉

Über den Interviewten:

Daniel Regensburger ist seit 2007 in unterschiedlichen Positionen bei der Bayerischen tätig. Nach seinem dualen Studium und Stationen als Vertriebsdirektionsbeauftragter und Vorstandsassistent, übernahm er 2013 die stellvertretende Leitung der Vertriebsdirektion Süd der Versicherungsgruppe. Seit 2018 ist er Geschäftsführer der Pangaea Life, der nachhaltigen Tochtergesellschaft der Münchener. Gemeinsam mit Uwe Mahrt und Achim Steinhorst bildet er die Spitze der grünen Versicherungsmarke.