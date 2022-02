Pangaea-Chef Daniel Regensburger „Sogwirkung statt Zwangsjacke bei sozialer Taxonomie“

Grüne Panzer sind keine Neuheit. Um sich vor den Augen des Feindes zu verstecken, laufen die stählernen Kolosse in grüner Tarnfarbe vom Band. Neu hingegen wären grüne Panzer im symbolischen Sinne: Als Ausweis ihrer Nachhaltigkeit. Panzer und Nachhaltigkeit? Sie lesen richtig.

Daniel Regensburger, die Bayerische

Denn genau darauf drängen deutsche Rüstungskonzerne seitdem bekannt wurde, dass die EU nach der ökologischen Taxonomie nun eine soziale Taxonomie für Unternehmen prüft. Kapitalströme sollen damit in Unternehmen geleitet werden, die sozialen Nutzen stiften – als selbsternannte Garanten für Sicherheit, Freiheit und Demokratie vielleicht bald auch in die Rüstung.

Eine ethisch-politische Grauzone mit viel Interpretations- und Ermessensspielraum. Was sich klar abzeichnet: Die überbordende Regulatorik stößt bei einem abstrakten Konzept wie Nachhaltigkeit an Grenzen. Statt weiterer Komplexität und Unklarheit aus Brüssel, sollten wir auf die positive Sogwirkung transparent nachhaltiger Marktvorbilder setzen.

Wachsendes Kundeninteresse

Was bislang über die soziale Taxonomie bekannt ist, soll diese Investitionen in Unternehmen lenken, die hohe interne und externe Sozialstandards erfüllen – gegenüber ihren Mitarbeitenden und gegenüber der Gesellschaft. Somit erhielte die bisherige, auf ökologische Aspekte fokussierte Regulatorik, ihr soziales Pendant. An sich ein positives Ziel.

Denn tatsächlich steht die soziale Dimension von Nachhaltigkeit gerade im Finanzsektor oft noch im Schatten ihres großen Bruders, der Ökologie. Viel deutet jedoch darauf hin, dass dies nicht so bleibt: Bürger interessieren sich in puncto Nachhaltigkeit zunehmend auch für die sozialen Aspekte. Bei nachhaltigen Finanzprodukten fordern Kunden aktiv, dass Investitionen neben einem ökologischen, auch einen sozialen Nutzen stiften.

Kommt die soziale Taxonomie deshalb wie gerufen? Jein. Die Grundidee, Verbrauchern auch bei sozialen Investment-Merkmalen der dahinterstehenden Unternehmen Orientierung zu geben, ist grundsätzlich gut und ergänzt die Environment-Aspekte sinnvoll.

Die Macht der Positivbeispiele

So viel zur Theorie. Denn es braucht nicht einmal Beispiele, wie die umstrittene Anerkennung von Atomstrom als nachhaltig oder die aktuelle Debatte um „nachhaltige“ Rüstungskonzerne, um zu erkennen, dass mehr Regulatorik nicht automatisch zu Transparenz und Orientierung und in der Folge zu einer besseren nachhaltigen Wirkung führen muss.

Statt Vermittler und Kunden mit noch mehr Bürokratie und Komplexität zu überfrachten, zeigen Best-Practice-Beispiele schon heute, dass sich echte Nachhaltigkeit im Markt durchsetzt. Transparenz und Einfachheit der Produkte sind das Stichwort. Die Produkt-Nachahmer folgen auf dem Fuße. Denn spätestens seit diversen Greenwashing-Skandalen im letzten Jahr sind Kunden dafür sensibilisiert, was sich konkret hinter den Marketing-Versprechen nachhaltiger Investments verbirgt. Glaubwürdigkeit wird zur entscheidenden Währung im Wettbewerb.

Eine Währung, die in Zukunft eben auch davon abhängen wird, wie sozial ein Unternehmen mit Menschen innerhalb und außerhalb der eigenen Reihen umgeht. Ohne jeden regulatorischen Zwang zieht der Erfolg nachhaltiger Vorbilder dadurch immer mehr Marktteilnehmer in Richtung einer ebenso konsequenten, wie ganzheitlichen Nachhaltigkeit.