Daniel Röger wechselt von Antea zu Capatico

Daniel Röger ist seit 1. Januar als Sales Manager bei Capatico in Hamburg tätig. Er kommt von Antea, wo er seit Juni 2021 als Direktor im Fondsvertrieb arbeitete. In seiner neuen Position bei Capatico wird er sich um den Vertrieb von Fondsprodukten mit Schwerpunkt Genobanken kümmern.

Über Capatico

Capatico ist ein 2011 gegründeter Placement-Agent mit Sitz in Hamburg, der sich auf den Vertrieb von Long-only Investmentfonds spezialisiert hat. Das Unternehmen vermittelt Strategien ausgewählter Investment-Boutiquen aus dem In- und Ausland, darunter eine der mit am stärksten wachsenden Fondsboutiquen, die Dickemann Capital Aktiengesellschaft, und begleitet diese im Fondsvertrieb. Als lizenzierter Finanzanlagenvermittler nach Paragraf 34f GewO betreut Capatico institutionelle Kunden und übernimmt die Kommunikation für Fondsgesellschaften.