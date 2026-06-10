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Als Daniela Hackenberg auf der OMR in Hamburg gemeinsam mit Tibor Abel und Marion Fetzer ihre Masterclass über Influencer und Steuerpflicht beginnt, hat sie fünf Fallbeispiele vorbereitet. Sie schafft zwei davon. Nach dem zweiten bricht die Veranstaltung aus den Fugen. Die rund 40 Creator im Raum überhäufen die Steuerberaterin und Partnerin bei Baker Tilly mit Fragen, Einwänden und Unglauben. „Das kann doch nicht euer Ernst sein“, hört sie mehrfach.



Der Auslöser ist so simpel wie folgenreich: Wer als Influencer ein Luxushotel auf Mallorca für drei Nächte im Wert von 10.000 Euro zugewiesen bekommt und dafür Videos dreht, erzielt Einkünfte. Keine Überweisung, kein Bargeld, aber ein zu versteuernder Ertrag. Dasselbe gilt für eine zugeschickte Handtasche im Wert von 20.000 Euro. Die Reaktion des Publikums lässt tief blicken: „Ich kriege kein Geld, bedeutet für sie, ich muss auch nichts versteuern.“



Diese Gleichung ist falsch, und sie kann teuer werden.

Das Steuersystem kennt kein „Sachleistungs-Privileg“. Wer dreimal pro Jahr auf Einladung nach Mallorca reist und dabei je 10.000 Euro an Gegenwert einstreicht, hat 30.000 Euro Einnahmen erklärt. Gegen tatsächlich entstandene Ausgaben lässt sich das Ergebnis drücken. Versteuert wird der verbleibende Gewinn, zu einem möglichen Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Und das ein Jahr später. Das Geld, um die Steuer zu begleichen, ist selten zurückgelegt.

Noch komplizierter wird es bei Sachwerten, die im Betriebsvermögen landen. Die 20.000-Euro-Tasche gehört ab dem Moment der Übergabe betrieblich zum Unternehmen des Creators. Wer sie abends privat beim Abendessen trägt, löst steuerlich eine Entnahme aus, bewertet zum aktuellen Verkehrswert. „Mit so einer Tasche einmal privat zum Italiener gehen löst was aus“, fasst Hackenberg zusammen. Wer es trotzdem möchte, könnte die Tasche theoretisch an sich selbst vermieten. Kein Witz.

Bislang blieb vieles ohne Konsequenzen, aus Kapazitätsgründen auf beiden Seiten. Das Finanzamt ist chronisch unterbesetzt, Influencer fühlten sich unter dem Radar. Doch seit NRW eine eigene Task Force zur Steuerprüfung von Creatorn eingesetzt hat, ist das Thema auf der Agenda. Hackenberg beobachtet, dass selbst große Creator nervös wurden – manche hatten ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegt und die steuerlichen Implikationen einer Rückkehr nach Deutschland schlicht nicht durchdacht.

Das eigentliche Problem ist struktureller Natur. Für die Finanzverwaltung hat ein Arbeitstag 8,5 Stunden. Für einen Travel-Creator, der im Fünf-Sterne-Hotel denkt: Ich bin die ganze Zeit im Dienst, gibt es keinen Feierabend. Diese Kollision zweier Weltbilder ist noch nicht aufgelöst. Da prallt es momentan aufeinander, sagt Hackenberg.



Die Branche wächst, der Regelungsbedarf auch. Ob und wie das Steuerrecht mit dem Creator-Business mitgewachsen ist – und welche Strukturen wirklich schützen –, darüber spricht Daniela Hackenberg im Podcast „For Professional Investors Only“.