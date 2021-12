Dank Dauer-Zinstief Notenbank-Kehrtwende beflügelt Goldpreis

Die erhofften Zinssenkungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank schieben den Goldpreis an. Auf Jahressicht verteuerte sich das Edelmetall in Euro um gut 15 Prozent. Experten wie die Analysten der Dekabank erwarten in den kommenden Monaten weitere Anstiege.