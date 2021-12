Danske Invest-Marktausblick zweites Quartal 2017 „Der Optimismus geht von den USA auf Europa über“

Das zweite Quartal wird in vielerlei Hinsicht ein „europäisches Quartal“ werden. In Frankreich steht eine entscheidende Präsidentschaftswahl bevor: Es geht nicht nur darum, wer in Frankreich die Führung übernehmen wird, sondern auch um die Zukunft der Europäischen Union.

Unserer Einschätzung nach herrscht immer noch ein zu großer Pessimismus im Hinblick auf die europäische Politik, wohingegen zu wenig anerkannt wird, dass die Unternehmen wieder Geld verdienen. Außerdem kann der europäische Aktienmarkt davon profitieren, dass von der Europäischen Zentralbank (EZB) auf kurze Sicht keine Zinserhöhungen zu erwarten sind – im Gegensatz zu den USA, wo bis zum Jahresende zwei weitere Zinsanhebungen anstehen.

Trump-Effekt lässt nach

In den USA wächst die Wirtschaft nach wie vor deutlich über dem Trend. Jedoch gehen wir nicht davon aus, dass sich dieses Wachstumstempo im zweiten Quartal fortsetzen wird. Der Optimismus, der nach der Wahl aus Trumps versprochenem Steuerpaket und seinen angekündigten Infrastrukturinvestitionen entstand, wird nun von einem realistischeren Ansatz abgelöst. Daher erwarten wir, dass Trumps Steuerpaket enttäuschend ausfallen könnte.

Auch wenn das Wirtschaftswachstum die Unternehmensgewinne teilweise stützen wird, rechnen wir damit, dass amerikanische Aktien unter Druck geraten werden, sodass sich die positive Entwicklung des ersten Quartals nicht fortsetzen wird. Amerikanische Aktien werden unseres Erachtens im zweiten Quartal grundsätzlich seitwärts tendieren oder nur sehr moderat steigen. Gleichzeitig werden die Marktschwankungen aufgrund der politischen Unsicherheit und der kommenden Zinserhöhungen zunehmen.