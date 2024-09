Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Die BNP Paribas ernennt Norbert Haydl zum Leiter der DAB (Head of DAB). Damit leitet Haydl innerhalb der Geschäftseinheit BNP Paribas Personal Investors Germany die Depotbank und berichtet künftig an Tino Benker-Schwuchow, der innerhalb des Geschäftsbereichs den Titel als Chief Commercial Officer trägt. Haydl startet ab 1. Oktober in seiner neuen Position.

Haydl kommt aus den eigenen Reihen

Haydl folgt auf Robert Ulm, der das Institut Ende September verlässt. Laut einer Pressemitteilung widmet sich Ulm Aufgaben außerhalb der Bankengruppe. Er war 2021 von der Hello Bank Austria zur BNP Paribas gewechselt und folgte auf Robert Fuchsgruber. Zuletzt führte Ulm als Leiter B2B das Geschäft der DAB BNP Paribas gemeinsam mit Thomas Pickard. Pickard leitet den Vertrieb und das Marketing bei der DAB BNP Paribas.

Ulms Nachfolger Haydl arbeitet schon seit rund 19 Jahren im Geschäftsbereich Personal Investors der BNP Paribas. Von 2005 bis 2012 betreute er unter anderem die aktivsten Trader der Marke Consorsbank, bis er 2012 in den Bereich Trading & Brokerage Products wechselte. Dort verantwortete er unter anderem als den Derivatehandel für B2C-Kunden und -Kundinnen. Seit 2019 leitet Haydl das Geschäftsfeld Trading bei BNP Paribas Personal Investors Deutschland.