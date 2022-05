Nach Corona-Boom und Abverkauf Darauf kommt es bei Technologieinvestments jetzt an

Nicholas Hancock, Carmignac

Hohe Inflationsraten, steigende Zinsen, geopolitische Spannungen und der harte Kurs Chinas im Kampf gegen Corona belasten die Stimmung der Marktteilnehmer. In diesem Umfeld sind seit Jahresbeginn insbesondere Technologiewerte massiv unter Druck geraten: Der US-Technologieindex Nasdaq 100 verlor seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent an Wert (Stand 3. Mai 2022).

„Anleger fragen sich, ob die Technologieunternehmen eine ausreichende Preissetzungsmacht haben, um mit der weltweit steigenden Inflation fertig zu werden“, sagt Nicholas Hancock, Analyst für Technologie, Medien und Telekommunikation bei Carmignac. Mit Blick auf die Berichtssaison zum 1. Quartal 2022 geht er davon aus, dass die Marktteilnehmer vor dem Hintergrund der Inflationssorgen auf gute Unternehmensergebnisse nur begrenzt reagieren, schlechte Ergebnisse jedoch abstrafen werden. „Bei Wachstumsunternehmen im Technologiesektor sind viele Gewinnerwartungen schon in die Aktienkurse eingepreist“, betont Hancock. „So ist selbst bei guten Ergebnissen zu befürchten, dass die Marktreaktion nicht positiv ausfallen wird, wenn es Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums gibt.”

Unterschiede innerhalb des Technologiesektors

Innerhalb der Teilsektoren der Technologiebranche sind die Herausforderungen unterschiedlich. „Bei den verbraucherorientierten Internetunternehmen geht es vor allem um die Stärke des makroökonomischen Umfelds und die Nachhaltigkeit des Wachstums bei einigen Covid-Gewinnern“, erläutert Hancock. Die Anleger konzentrierten sich auf den Konsumtrend nach Covid-19. Sie würden versuchen, für alle Unternehmen, die während der Pandemie außergewöhnlich starkes Wachstum verzeichneten, das angemessene Wachstumsprofil für die Zeit nach Corona zu ermitteln. Es könne nach Einschätzung der Carmignac-Experten mehr als ein Jahr dauern, bis die Unternehmen wieder normale Wachstumsraten wie vor der Pandemie aufweisen.

Schwierig sei die Lage nach Hancocks Einschätzung im Halbleitersektor: „Der Grund dafür sind anhaltende Lieferengpässe und die Befürchtung einer bevorstehenden zyklischen Korrektur, die die Nachfrage beeinträchtigen könnte.“ Dies führe dazu, dass die Geschäftsergebnisse der Halbleiterunternehmen eine untergeordnete Rolle spielen. „Die Anleger rechnen mit einer bevorstehenden Korrektur und suchen nach Anhaltspunkten dafür“, erläutert der Investmentexperte. Robust sehe im derzeit herausfordernden Umfeld wiederum die Softwarebranche aus.

Abo-Modelle kommen der Softwarebranche zugute

David Older, Carmignac

Für David Older, Leiter der Aktienabteilung von Carmignac, ist ein Grund dafür die Umstellung der Branche auf Cloud-basierte Abonnement-Geschäftsmodelle. „Diese bieten Widerstandsfähigkeit und Preissetzungsmacht – ideale Eigenschaften in einem Umfeld steigender Inflation und verlangsamten Wachstums.“ Gleichzeitig liegen die Bewertungen im Softwaresektor basierend auf dem Verhältnis von Kurs und Gewinn sowie von Unternehmenswert und Umsatz unter dem 5-Jahres-Durchschnitt.

Weiteres Wachstumspotenzial sei ebenfalls gegeben: „Der Trend zur digitalen Transformation steckt noch in den Kinderschuhen: Nur 10 Prozent der IT-Ausgaben von Unternehmen sind in die Cloud verlagert worden. Diese Zahl wird sich bis 2025 voraussichtlich verdreifachen“, prognostiziert Older.

Es komme für Technologieinvestoren insgesamt darauf an, selektiv vorzugehen. Older: „Bei unrentablen Technologieunternehmen sind wir weiterhin vorsichtig, da die Anleger in einem Umfeld höherer Zinsen nicht bereit sind, Wachstum auf Kosten der Rentabilität zu finanzieren.“

