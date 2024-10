Während sich die Wirtschaft in den USA weiter auf Wachstumskurs befindet, dümpelt die Konjunktur in Europa vor sich hin. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch an den Aktienmärkten. Der S&P 500 ist seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent gestiegen. Der Euro Stoxx 50 schafft es nicht einmal auf ein halb so großes Plus. Auch auf Sicht von drei, fünf oder zehn Jahren hat die Wall Street klar die Nase vorn.

Das höhere Wachstum der amerikanischen Wirtschaft und die Outperformance der Wall Street hängen vor allem damit zusammen, dass es in den USA deutlich besser gelingt, Innovationen zu kommerzialisieren. Dadurch entstehen immer wieder neue große Schwergewichte, die sowohl die Realwirtschaft als auch die Aktienmärkte antreiben.

Heute kommen diese dynamischen Wachstumstreiber aus den Bereichen IT, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI). Typische Beispiele sind Apple, Microsoft und Nvidia, die in der jüngeren Vergangenheit die US-Wirtschaft und die Aktienmärkte dominiert haben. Anfang des Jahrtausends begann das Internetzeitalter, das mit Konzernen wie AT&T oder Cisco die Wirtschaft und die Aktienmärkte nachhaltig prägte. Aber auch Microsoft mischte damals schon mit. In den 70er Jahren dominierten die Öl- und Telekommunikationsbranche mit Konzernen wie Exxon und AT&T. Der S&P 500 spiegelt seit Jahrzehnten wider, in welchem Zeitalter sich die amerikanische Wirtschaft befindet.

US-Firmen deutlich größer und wertvoller

Die acht US-Konzerne mit der höchsten Marktkapitalisierung sind an der Börse dramatisch mehr wert als die acht europäischen Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert. Broadcom, die Nummer acht in den USA, hat immer noch eine höhere Marktkapitalisierung als Novo Nordisk, die Nummer eins in Europa.

Sieben der acht wertvollsten Unternehmen stammen in den USA aus den Bereichen, Tech und IT, nur Eli Lilly bildet eine Ausnahme. In Europa befinden sich mit ASML und SAP nur zwei Technologiewerte unter den Top 8. Die übrigen Unternehmen stammen aus den Bereichen Gesundheit, Luxus- und Konsumgüter. Im S&P 500 sind die Sektoren IT und Communication Services mit 42 Prozent gewichtet, im Euro Stoxx 50 kommen sie auf einen Anteil von gerade einmal zwölf Prozent.

Dadurch ist der Index zwar breiter diversifiziert, was sich bei der Korrektur im August als Vorteil erwies. Allerdings erwirtschaften die Unternehmen deutlich geringere Gewinne als die amerikanischen Technologiekonzerne. Dies spiegelt sich nicht nur in der Entwicklung der entsprechenden Aktienkurse wider, sondern strahlt auf die gesamte Wirtschaft aus. Die erfolgreichen Unternehmen sind große Arbeitgeber, die in der Regel hohe Gehälter zahlen und Investitionen in Milliardenhöhe tätigen, von denen wiederum andere Unternehmen profitieren. Allein die vier größten Cloud-Computing-Anbieter in den USA werden in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 200 Milliarden Dollar investieren - einen Großteil davon in KI. Zum Vergleich: Der deutsche Bundeshaushalt beläuft sich 2024 auf 470 Milliarden Euro, wovon ein Großteil konsumiert wird.

US-Wirtschaft deutlich im Vorteil

Die USA profitieren vor allem von drei Faktoren. Erstens steht deutlich mehr Risikokapital zur Verfügung als in Europa. Zweitens wird in den USA deutlich mehr Geld in Forschung und Entwicklung investiert. Ein Beispiel: 50 Prozent der weltweiten privaten Investitionen in Quantencomputer fließen in die USA, nur fünf Prozent nach Europa. Die amerikanischen Universitäten ziehen die besten Köpfe an, auch aus dem Ausland. Und drittens verfügen die USA über einen großen homogenen Binnenmarkt.

Der Vorsprung der Amerikaner zeigt sich beim Produktivitätswachstum. Dieses beläuft sich in den USA auf 1,2 Prozent pro Jahr, Europa kommt auf maximal 0,7 Prozent. Doch der Zuwachs an Produktivität kann in der Eurozone nur die wachstumsmindernden Effekte einer sinkenden Erwerbsbevölkerung kompensieren. Eine Fortschreibung des aktuelle Produktivitätswachstums würde bis zum Jahr 2050 eine Seitwärtsbewegung im BIP bedeuten.

Europa mangelt es nicht an Innovationskraft, sondern an der Kommerzialisierung. Rechtliche und regulatorische Hürden, zu wenig Risikokapital und ein fehlender einheitlicher Absatzmarkt sind die Hauptgründe.

Mit seinem Plan zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Europas hat Mario Draghi, ehemaliger EZB-Präsident und italienischer Ministerpräsident, den Finger in die Wunde gelegt. Nach seiner Analyse hat Europa die durch das Internet ausgelöste digitale Revolution und die damit verbundenen Produktivitätsgewinne weitgehend verschlafen.

Aber ganz abgefahren ist der Zug noch nicht. Denn KI steht noch weit am Anfang. Vor diesem Hintergrund fordert Draghi jährliche Investitionen in der EU von 750 bis 800 Milliarde Euro für Projekte, die die Wettbewerbsfähigkeit der EU wieder steigern. Ein Großteil müsste aus dem IT-Sektor stammen.

@ Bethmann Bank

Über den Autor:

Steffen Kunkel arbeitet als Chefanlagestratege bei der Bethmann Bank, einer Marke der ABN Amro Bank. Davor war er als Diplom-Volkswirt unter anderem für die Credit Suisse und Universal Investment tätig.