Analyse von HQ Trust „Anleger brauchen sich vor Angstbarometern nicht zu fürchten“

„Zeiten mit fallender Volatilität am Aktienmarkt und steigender Volatilität am Rentenmarkt – so wie aktuell – gibt es gar nicht so selten: Immerhin 19 Prozent der Monate entfallen auf dieses Szenario. Am häufigsten trat in den vergangenen gut 30 Jahren aber die Konstellation mit rückläufigen erwarteten Schwankungen bei Vix und Move auf. Aus Performance-Sicht brauchen sich Anleger vor den Angstbarometern nicht zu fürchten: Die Auswirkungen auf die Rendite waren sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen nicht signifikant positiv oder negativ. Insbesondere auf Monatssicht waren die Auswirkungen auf den S&P 500 sehr gering: Bei den vier möglichen Konstellationen lag die Performance zwischen 0,88 und 0,98 Prozent. Auf Jahressicht liegen die Aktienrenditen zwischen 10,7 und 12,8 Prozent, wobei die Szenarien mit fallendem Move und fallendem Vix zur gleichen Performance führten wie gleichzeitig steigende Barometer. Am Rentenmarkt unterscheiden sich die Renditen deutlicher. Auf Jahressicht legten die Anleihen bei steigendem Move und fallendem Vix im Mittel um 6,1 Prozent zu. Bei gleichzeitig steigenden Indizes waren es lediglich 4,7 Prozent.“