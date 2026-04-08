Kunden und Vermittler können unbesorgt sein, betont der Pangaea-Sprecher und erklärt Unterschiede zwischen dem US-Immobilienfonds und der Immobilienfonds-Police der Bayerischen.

Pangaea Life wickelt den Fonds „Co-Invest US Residential“ ab, der unter anderem in Projekte in Dallas, im US-Bundesstaat Texas investiert. Auf die Immobilienfondspolice werde dies aber keine Auswirkungen haben, betont der Pangaea-Sprecher.

Pangaea Life, die nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe Die Bayerische, stellt den geschlossenen Publikumsfonds „Pangaea Life Co-Invest US Residential“ im Privatkundensegment ein und wickelt ihn geordnet ab.

Baufortschritt planmäßig

Die Abwicklung werde keine Auswirkungen auf die Fondspolice der Bayerischen haben, da beide Vehikel strukturell getrennt seien, hieß es vergangene Woche von Pangaea Life. Doch da der abgewickelte Fonds und der„ Blue Living“-Fonds, der innerhalb der Fondspolice „Blue Invest“ besparbarer Sachwerte-Kernfonds ist, in dieselben US-Wohnimmobilienprojekte in Dallas und Miami investieren, hat DAS INVESTMENT Versicherungen erneut nachgehakt: Müssen sich Kunden und Vermittler der Fondspolice wirklich keine Sorgen machen?

Die Abwicklung des Co-Invests habe keinen negativen Einfluss auf die Finanzierung oder den Baufortschritt der enthaltenen US-Projekte, betont der Pangaea-Life-Sprecher. Beides verlaufe planmäßig. Anleger im „Blue Living“-Fonds sowie institutionelle Investoren partizipierten weiterhin unverändert an den Projektentwicklungen im Sunbelt.

Unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Zielgruppen

Der entscheidende Unterschied liege laut Pangaea Life in der Konstruktion beider Vehikel. Das Co-Invest war laut Pangaea-Sprecher ausschließlich auf US-Projekte mit einer Develop-&-Sell-Strategie ausgerichtet – also auf die Entwicklung und den anschließenden Verkauf fertiger Wohnimmobilien – mit klarem Risiko-Rendite-Profil und begrenzter Laufzeit. Es richtete sich an Privatanleger, die gezielt und ohne Versicherungsmantel Zugang zu institutionellen US-Entwicklungsprojekten suchten.

Der „Blue Living“-Fonds hingegen ist breiter aufgestellt: Er investiert sowohl in den USA als auch in Deutschland, umfasst neben Projektentwicklungen auch Objekte in der Bestandsphase und ist auf eine längere Haltedauer ausgelegt. Eingebettet in den Versicherungsmantel der Bayerischen stehe er laut Sprecher für mehr Diversifikation und ein langfristig ausgerichtetes Investment.

Wie es zur Abwicklung des Co-Invests kam und welche Konditionen für betroffene Anleger gelten, erfahren Sie hier.