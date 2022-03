Vor allem Teilkasko Darum ist Kfz-Versicherung teurer geworden

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie geht die Zahl der Verkehrsunfälle kontinuierlich zurück. Dadurch sinken auch die entsprechenden Kosten der Kfz-Versicherer. Trotzdem liegen die mittleren Kfz-Versicherungsbeiträge wieder über dem Vorjahresniveau. Das zeigt der Kfz-Versicherungsindex des Vergleichsportals Verivox.

Preistreiber sind laut Verivox vor allem die Teilkasko-Tarife: Sie sind aktuell 8,5 Prozent teurer als vor zwölf Monaten.

Besonders viele Unwetterschäden in der Teilkasko-Versicherung

Als Grund nennen Experten die Unwetterkatastrophen im vergangenen Jahr. „2021 mussten die Versicherer in der Teilkasko besonders viele Unwetterschäden bezahlen“, sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer von Verivox Versicherungsvergleich. Dies habe zu Preissteigerungen in dieser Sparte geführt. Da noch nicht alle Anbieter diese Mehrkosten eingepreist hätten, erwartet Schütz, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzen wird.

Im Herbst hatten günstige Preise in den anderen Versicherungssparten den Anstieg bei den Teilkasko-Tarifen zunächst noch ausgeglichen. Inzwischen tragen aber auch höhere Haftpflichtpreise (+3,6 Prozent) zur allgemeinen Verteuerung auf dem Kfz-Versicherungsmarkt bei. Kostendämpfend wirken die weiterhin günstigen Preise in der Vollkaskosparte. Hier zahlen Autofahrer im Mittel aktuell gut 5 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Im Mix sämtlicher Versicherungsarten liegen die mittleren Preise seit Dezember wieder über dem Vorjahresniveau. Aktuell beläuft sich der Preisanstieg im Jahresvergleich auf rund 1 Prozent.

Über den Kfz-Versicherungsindex:

Der Kfz-Versicherungsindex zeigt die Preisentwicklung im Neugeschäft. Verivox berechnet den Index gemeinsam mit Wolfgang Bischof, Statistik-Professor an der Hochschule Augsburg. Dabei verwenden die Forscher ein statistisches Verfahren, das die reale Preisentwicklung der Versicherungstarife abbilden soll.