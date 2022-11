Teilen

Steuern und Sozialabgaben Darum lohnen sich Zahlungsstopp und Auflösung der bAV nicht

Im Jahr 2022 haben doppelt so viele Arbeitnehmer die Zahlungen in ihre betriebliche Altersversorgung (bAV) ausgesetzt oder ihren Vertrag aufgelöst als noch im Vorjahr. Das berichtet die DCS Deutsche Clearing-Stelle. Ihr Geschäftsführer rechnet vor, wie wenig Geld ein Zahlungsstopp oder gar eine Vertragsauflösung den Arbeitnehmern netto bringen und was sie im Gegenzug an späterer Rente einbüßen würden.