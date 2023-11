Mut zur Vorsicht Darum navigieren Schisshasen besser durch die Saison

Der Ski-Weltcup hat begonnen und wir können die Rennen der schnellsten Skifahrer und Skifahrerinnen der Welt wieder live am TV verfolgen. Doch es sind nicht wirklich die schnellsten Fahrer, die wir auf dem Schirm sehen. Die bekannten Skistars sind so erfolgreich, weil sie regelmäßig ohne Verletzung ins Ziel kommen und dabei auch noch ordentlich schnell fahren können.

Schnelligkeit ist zweitrangig

Die tatsächlich schnellsten Skifahrer neigen dazu, früher oder später einen bösen Unfall zu haben, der ihre Karriere oder schlimmstenfalls ihr Leben beendet. Ein einfaches Zahlenbeispiel illustriert den Vorrang des Überlebens:

Nehmen wir an, ein besonders risikolustiger und daher schneller Skifahrer hat eine Chance von 20 Prozent, ein Rennen zu gewinnen. Dafür riskiert er auch in 20 Prozent der Rennen einen schlimmen Unfall. Sein vorsichtigerer Konkurrent hat eine Gewinnchance von 10 Prozent. Doch sein Unfallrisiko beträgt nur 1 Prozent.

Auf welchen Fahrer würden Sie bei einem Rennen setzen?

Natürlich auf den ersten. Doch wie sieht es bei einer Weltcup-Saison über 10 Rennen aus? Die Chancen, dass der risikolustige Fahrer die Saison beendet, stehen ziemlich schlecht, nämlich bei nur 11 Prozent (0,8^10). Der vorsichtigere Konkurrent dagegen wird höchstwahrscheinlich nicht nur die Saison beenden, sondern auch mehr Rennen gewinnen. Der Erwartungswert des schnelleren Fahrers für die Saison beträgt nämlich nur 0,7 Siege und keineswegs zwei Siege, wie man auf den ersten Blick aufgrund der Siegeschance von 20 Prozent vermuten könnte. Er bleibt nicht lange genug im Wettbewerb, um seine Schnelligkeit wirklich ausspielen zu können. Aufgrund dieses Survivor-Bias sehen wir im Ski-Weltcup auch nicht die schnellsten Fahrer der Welt – sondern die Schnellsten der Überlebenden.

„Im Skisport oder im Leben generell haben nicht die Besten Erfolg. Es sind die Besten von denen, die überleben“, bringt es Luca Dellanna auf den Punkt. Der italienische Buchautor hat mit „Ergodicity“ ein lesenswertes kleines Buch zum Thema geschrieben, aus dem auch das Beispiel mit den Skifahrern stammt. Die Regel lässt sich verallgemeinern: Nicht der am härtesten arbeitende Mitarbeiter wird CEO, sondern ein hart arbeitender, der keinen Burnout erleidet.

Auch die langfristigen Performance-Ranglisten werden von Fonds angeführt, welche immer wieder gute Renditen erzielen, ohne ihr Anlagevehikel in einem schlechten Jahr dabei völlig gegen die Wand zu fahren.

Keine Fonds von Jahresranglisten kaufen

Aus dieser langfristigen Sicht macht es auch überhaupt keinen Sinn, Fonds zu kaufen, die in einer der üblichen Vorjahresranglisten ganz oben stehen. Denn nicht nur die Chancen stehen erwiesenermaßen schlecht, dass ein Fonds zwei Superjahre in Serie abliefert. Sondern die Gefahr ist auch groß, dass sein außerordentliches Ergebnis unter Inkaufnahme von viel Risiko erreicht wurde. Im Normalfall bedeutet dies eine einseitige Fokussierung auf einen Sektor, ein paar wenige Titel oder generell hochriskante Aktien. Ein jäher Absturz ist somit fast immer unvermeidlich.

Ein aktuelles Beispiel ist der tiefe Fall des Ark Innovation ETF von Cathie Wood. Nach einer phänomenalen Performance von 153 Prozent im Jahr 2020 noch als neuer Superstar gefeiert, folgten für die Technologie-Prophetin Wood zwei miserable Jahre und ein Gesamtabsturz von 80 Prozent. Auch nach einer Erholung in diesem Jahr notiert der Ark weiterhin unter seinem Stand vor dem sagenhaften Jahr 2020. Denn um einen Fall von 80 Prozent wettzumachen, wäre ein Anstieg um 400 Prozent nötig.

Anlageergebnisse werden multiplikativ verknüpft, eine hohe Schwankungsbreite ist deshalb schlecht für den langfristigen Zinseszinseffekt. Das mediale Hochjubeln von Individuen, die alles auf eine Karte gesetzt haben, ist ein generelles gesellschaftliches Problem: Star-Unternehmer wie Elon Musk oder Jeff Bezos haben alles für ihr Unternehmen riskiert und geopfert – doch was ist mit dem durchschnittlichen Firmengründer? Viele gehen pleite oder erleiden ein Burnout, besonders die, die alles riskieren.

Nuller vermeiden ist die Kunst

Auch an der Börse wird der durchschnittliche Investor, der beim Investieren alles auf eine einzige Aktie setzt, langfristig ein schlechteres Ergebnis haben als der Investor, der alles auf den Durchschnitt setzt, zum Beispiel mit Indexprodukten. Denn während ein Börsenindex konstruktionsgemäß nicht auf null fallen kann, besteht bei einer einzigen Aktie immer ein Risiko eines Totalverlusts. Kommt eine Null in die multiplikative Kette von Anlagerenditen, ist das Ergebnis auch Null.

In der Statistik spricht man bei dieser Problematik davon, dass die Ergodizität nicht gegeben ist: Das mittlere Ergebnis von vielen parallel spielenden Spielern entspricht nicht dem mittleren Ergebnis eines Einzelnen über die Zeit. Ein prägnantes Beispiel dafür wäre ein gelangweilter russischer Oligarch, der ihnen 3 Millionen US-Dollar dafür bietet, russisches Roulette zu spielen. Der durchschnittliche Gewinn von 100 Spielern, die einmal den Revolver abdrücken, entspricht nicht dem Gewinn, den ein einzelner Spieler im Durchschnitt nach Hause trägt, der 100-mal abdrückt. Im ersten Fall beträgt der Erwartungswert im Schnitt 2,5 Millionen, im zweiten Fall endet die Serie für den Einzelnen höchstwahrscheinlich weit vor dem hundertsten Mal mit einer Kugel im Kopf.

Jegliche Form von „Game-over“ oder Irreversibilität führt dazu, dass der Erwartungswert zukünftiger Gewinne kleiner ausfällt als bei einem Spiel, das sich beliebig in die Zukunft fortsetzen lässt. Bei einem unendlichen Spiel wird ein Spieler früher oder später den durchschnittlichen Erwartungswert erreichen, im ersten Fall jedoch nicht.

Unser Motto: „Winning by not Losing“

Für den Investor ergibt sich daraus das oberste Gebot, den Ruin zu vermeiden und im Spiel zu bleiben. Die Rendite zu maximieren, ist sekundär. Unsere Anlagemotto „Winning by not Losing“ begründet darauf. Wir versuchen in erster Linie keine Aktien zu kaufen, mit denen man in kurzer Zeit sehr viel Geld verlieren kann:

Keine Startups und IPOs

Keine hochverschuldeten zyklische Firmen

Keine sehr teuren Aktien mit hohen Erwartungen

Keine Firmen ohne Cashflows

Der Index soll also auf lange Sicht dadurch geschlagen werden, dass wir die potenziell ruinösesten Titel am Markt vermeiden und nicht etwa, indem wir nach den größten Gewinneraktien Ausschau halten. Wir sind die bekennenden Schisshasen, die primär die Saison überstehen wollen und überlassen die knochenbrecherischen Abfahrtsläufe anderen Investoren.

Als generelle Regel lässt sich sagen, dass die potenzielle kurzfristige Performance maximiert werden kann auf Kosten der langfristigen Nachhaltigkeit, ob bei Skirennen, Verkaufszahlen eines Unternehmens oder im Fondsmanagement. Daraus ergeben sich gravierende Interessenskonflikte. Ob Ergodizität und Überleben eine wichtige Rolle spielen, hängt nämlich davon ab, auf welcher Seite des Spiels man steht.

Auf welcher Seite man steht, ist entscheidend

Die Teilnahme am oben erwähnten russischen Roulette macht für einen einzelnen Spieler keinen Sinn. Betreibt man jedoch ein Unternehmen, in dem 100 andere Spieler für einen abdrücken, verschiebt sich die Perspektive und das Spiel wird attraktiv. In der Geschäftswelt wären etwa arbeitsintensive Branchen wie Beratung oder Investment Banking zu nennen: Die nehmen durchaus in Kauf, dass ein nicht unwesentlicher Teil ihrer jungen Mitarbeiter ein Burnout erleidet. Sie können durch neue Spieler ersetzt werden – die Frage ist, ob sich das Risiko für die jungen Mitarbeiter lohnt.

Ein Fondshaus kann dieselbe Strategie fahren: Man betreibt hunderte Fonds und eröffnet jedes Jahr neue Vehikel. Viele davon setzten einzig auf heiße Themen der Stunde mit dem Ziel, kurzfristig möglichst gut zu performen und viele Kundengelder einzusammeln. Geht es schief, haben den Schaden die anderen.

Vor diesem Hintergrund sollten Anleger sehr skeptisch sein bei Fondsanbietern mit einer breiten Palette von Produkten – vor allem, wenn sich darunter nicht nur sehr gute, sondern auch viele sehr schlechte Fonds finden. Das ist ein klares Zeichen, dass teils sehr riskante oder nur auf Marketing ausgerichtete Strategien gefahren werden. Der Anleger ist dann nur noch eine Nummer und das potenzielle Opfer im Spiel.

Über den Autor: Der studierte Psychologe Peter Frech ist Value-Investor aus Überzeugung und Leidenschaft. Seit 2007 arbeitet er als Fondsmanager beim Schweizer Vermögensverwalter Quantex in Zürich und ist für den Global Value und den Strategic Precious Metal Fund verantwortlich. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Geschichte, Strategiespielen und dem Piano.