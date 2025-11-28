Das 21. Financial Planning Forum in Bildern
Veranstalter Thomas Abel, Geschäftsführer der Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH (IFNP), begrüßte zu Beginn des ersten Veranstaltungstags im großen Saal die mehr als 500 Teilnehmer des 21. Financial Planning Forum und stimmte die Besucher auf das traditionsreiche Event ein.
Traditionell beginnt das Financial Planning Forum mit einem großen konjunkturellen Ausblick auf das neue Investmentjahr. Carsten Mumm, Chefvolkswirt von Donner & Reuschel, sprach über „Allgegenwärtige Transformationen – Chancen und Risiken für Europa“. Der Experte ging dabei nicht von einer Rezession in den USA aus und schilderte u. a. die Standortnachteile Europas aufgrund fehlender Strukturreformen.
Besonders dynamisch beschrieb Gregg Guerin, Senior Product Specialist von First Trust Global Portfolios, ein Investmentupdate zur KI-Technologie und ging dabei auf die beeindruckende beinahe exponentiell verlaufende Entwicklung von zunehmender Speicherkapazität und abnehmendem Energieverbrauch von Computerchips der letzten Jahre ein.
Dem englischsprachigen Vortrag schickte Guerin eine per KI erzeugte Begrüßung auf Deutsch über sein Handy voraus.
Das Financial Planning Forum fand auch in diesem Jahr in Kosmos, einem zum Veranstaltungszentrum umgestalteten früheren Ostberliner Kino statt. Kurze Wege: Die meisten Ausstellerstände gruppierten sich im kreisförmigen Gang rund um den Hauptsaal.
Mark Kubat (links) und Halit Shabija vertraten den Vermögensverwalter Vanguard auf dem Financial Planning Forum.
Nicht zum ersten Mal dabei: Kilian Minderlein (links) und Maximilian Palbuchta betreuten den Stand der Erste Asset Management.
Alexander Schwarz (links) begrüßte am Stand der NFS Netfonds Financial Service mit Jörg Herzog einen der an das NFS Haftungsdach angeschlossenen Vermittler
Gute Laune auch bei Markus Rottler (links) und Ralf Bartl am Stand der BNP Paribas Asset Management.
Neues Format: In einem der Nebenräume fanden erstmals Vorträge in Form eines Roundtables statt. Vorteil: Die Fachbesucher werden direkter miteingebunden, sie sitzen mit am Tisch und erhalten die Vortragsunterlagen in gedruckter Form. Hier informierte Leif Richter, Vorstand der Dietrich & Richter Private Asset Management, warum man Bitcoin nicht fürchten, sondern intelligent nutzen sollte.
Fachgespräch am Stand: Heiko Hartwig, Kanam (links), und Ronny Alsleben, Laiqon.
Direkt nach seinem Vortrag über „Cybercrime. Cyberwar. Cybersecurity – Warum digitale Sicherheit uns alle betrifft“ hatte Cybersecurity-Experte Dirk Althaus Zeit für ein Bild für DAS INVESTMENT.
Neu in diesem Jahr ist die IFNP-App, über die nicht nur die Anmeldung der Finanzplaner für das Financial Planning Forum lief. Die App zeigte auch die Vortragsagenda mit aktuellen Änderungen an (etwa einer zeitlichen Verschiebung) und bot einen direkten Austausch zwischen Ausstellern und Fachbesuchern.
Treffen am Stand von BNY auf dem Financial Planning Forum (von links): Henrik Wagener, CAPinside; Christian Kuersteiner, Bellecapital und Andreas Reichgruber, BNY Investments.
In mehreren 30-minütigen Pausen zwischen den Vortragsblöcken nutzten die Fachbesucher die Möglichkeit, sich am Stand der Aussteller direkt über Produkte und Konzepte zu informieren.
Einen Überblick über „Philanthropie & Steuern“ bot York Asche, Zertifizierter Stiftungsberater der Bethmann Bank. So gibt es in Deutschland rund 26.000 Stiftungen. Für Kunden, die im finanziellen Bereich philanthropisch tätig werden möchten, gibt es laut Asche vier Möglichkeiten: Spende, Zustiftung, Treuhandstiftung oder die rechtlich selbstständige Stiftung.
Echte Kinoatmosphäre kam in Saal 10 im Untergeschoss des Kosmos auf. Hier referierte Michael Kersten, MLP Finanzberatung, über die Unternehmensberatung von selbstständigen Ärzten und Zahnärzten. Sein Fazit: eigentlich ein simpler Prozess, aber man braucht eine Ordnung, um Niederlassungsplanung, unternehmerische Fragestellungen und Abgabeplanung optimal zu bewerkstelligen.
Im großen Saal sprach zeitgleich Sascha Hasterok, Wellington Management Europe, über Infrastruktur als Wachstumsmotor für das nächste Jahrzehnt. Dies habe nach Jahren der Vernachlässigung auch die Politik erkannt. So stellten die USA 1.200 Milliarden Dollar für ein Infrastruktur-Paket zur Verfügung. Die EU plane für 540 Milliarden Euro u.a. ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz in Europa und das Infrastrukturpaket der deutschen Bundesregierung sei 500 Milliarden Euro schwer.
Michael Gillessen, Pro BoutiquenFonds (links), präsentierte wie schon in den Vorjahren unter dem Motto „Pssst – was Fondsmanager selbst kaufen“ drei attraktive Fondskonzepte. Hier stellt er Thilo Müller, MB Fund Advisory, vor. Müllers Konzept ist eine neu gedachte Rentenstrategie: flexibel, benchmarkfrei und chancenorientiert.
Ein weiterer von Pro BoutiquenFonds empfohlener Fondsmanager war Marco Jansen, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung. Er stellte seine Erfolgsstrategie einer dynamischen Asset Allokation und Themeninvestments auf dem Financial Planning Forum vor.
Gut geboxt ist halb gewonnen: Markus Kurz, Candriam (links), mit Peter Ehlers, Herausgeber und Gründer von DAS INVESTMENT.
Standard Life ist als eine der wenigen Versicherungsgesellschaften seit Jahren auf dem Financial Planning Forum präsent: Pressesprecher Oliver Höflich (links) mit Steffen Liebig, Business Development Manager Strategic Relationship.
Christian Bender, Aramea Asset Management (links), und Sven Wiede, TBF Sales und Marketing, im Gespräch im Foyer des Financial Planning Forums.
MLP-Vertriebslegende Uwe Schroeder-Wildberg unterhielt das Fachpublikum im großen Saal mit seinem Vortrag „Verantwortung übernehmen, Vertrauen erarbeiten: Wie Finanzplanung Menschen durch Wandel und Unsicherheit trägt“ und ging dabei auch auf den Wandel seines Unternehmens in den letzten 20 Jahren ein.
Eine der wenigen Referentinnen am ersten Tag des Financial Planning Forum: Annika Glükher, Investify Tech, stellte Wege vor, wie 34f-Vermittler zur Vermögensverwaltung gelangen. Dabei diskutierte die Expertin ein gemeinsam mit Fonds Finanz umgesetztes Angebot einer White-Label-VV-Plattform, bei dem jeder Berater eigene Vermögensverwaltungsstrategien für seine Kunden umsetzen kann.
Auch die Nachmittagspause wurde von Fachbesuchern verstärkt für Networking genutzt.
(von links): Michael Gillessen und Sven Hoppenhöft, beide Pro Boutiquenfonds, mit Fondsmanager Marco Jansen, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung.
Tim Schulze betreute den Stand der Domicil Real Estate Group.
Auch Sachwertinitiatoren waren vertreten: Sascha Dohmen (links) und Bernhard Saß von The Simpson Organisation (TSO), Anbieter von US-Immobilieninvestments. TSO ist spezialisiert auf mittelgroße, unterbewertete Gewerbeimmobilien im Südosten der USA mit positiver Wirtschaftlichkeitsprognose.
Das Team von DAS INVESTMENT auf dem Financial Planning Forum 2025 (von links): Herausgeber Peter Ehlers, Chefredakteur Christoph Fröhlich und Senior Key Account Manager Peter List.
Gute Stimmung im Foyer des Kosmos am ersten Tag des Financial Planning Forums in Berlin.
Die meisten Top Speaker in der Agenda traten gegen Ende des ersten Veranstaltungstags auf: Im großen Saal interviewte Moderator Andreas Franik mit Philipp Westermeyer einen Guru der Digitalwirtschaft.
Philipp Westermeyer ist Gründer und Geschäftsführer von OMR, Podcaster und einer der bekanntesten Digitalunternehmer Deutschlands. Im Interview gab er Einblicke in die aktuelle Digitalwirtschaft und diskutierte Trends, Fehler und Chancen.
Westermayer sprach auch über seinen Karriereweg, der mit Seminaren zu SEO-Online-Marketing begann und über das von OMR organisierte digitale Festival in Hamburg, bei dem er 2024 auch US-Reality-Celebrity Kim Kardashian als Stargast begrüßen konnte.
Höhepunkt und Abschluss des ersten Tages des Financial Planning Forum ist stets die Podiumsdiskussion. In den vergangenen Jahren meist mit Politikern besetzt, war in diesem Jahr eine reine Journalistenrunde bei Moderator Michael Franik eingeladen. Thema: „Zwischen Meinungsmacht, Medienwandel und gesellschaftlicher Verantwortung“.
Jan Fleischhauer, Journalist, Kolumnist und Autor, sprach über die in den letzten Jahren stark veränderte Meinungsfreiheit und beklagte die überall aus dem Boden schießenden teils privaten, teil staatlichen „Meldestellen gegen Hass und Hetze". Er kenne einen Fall, dass jemand Monate im Gefängnis verbracht habe, weil er einer Landesministerpräsidentin geschrieben habe, sie sei eine Märchenerzählerin.
Bela Anda, Gründer ABC-Communication, ehemaliger Regierungssprecher und ehemaliger AWD-PR-Mann, bestätigte, dass es zur Ausweitung von Rechtsverfahren komme. Der juristischen Drangsalierung von Meinung, wenn sie Gegenmeinung darstelle, müsse man sich entschieden entgegenstellen, so Anda.
Leidenschaftlich argumentierte Nena Brockhaus, Journalistin, Autorin und TV-Moderatorin (aktuell bei Welt-TV) gegen die heutige Social Media Welt. „Soziale Medien machen uns alle kaputt“, so die Journalistin. Wenn es beruflich nichts bringe, sollte man soziale Medien konsequent abschalten, so Brockhaus. Sie selbst beschäftige einen Werksstudenten für ihren Instagramm-Account und lese dort keine Nachrichten.