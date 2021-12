Christian Hilmes ( Redakteur ) 21.10.2020 Aktualisiert am 29.10.2020 - 22:57 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Private Krankenversicherung (PKV) Das ändert sich 2021 in der PKV

Die Hürde für den Wechsel in die Private Krankenversicherung wird für Arbeitnehmer auch im kommenden Jahr höher: Wer hierzulande von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln will, muss vom kommenden Jahr an 150 Euro mehr pro Monat verdienen.