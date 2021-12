Das Aus nach einem Jahr Google stampft Google Compare wieder ein

Wie das Wall Street Journal berichtet, schließt Google sein Angebot für Versicherungsvergleiche Google Compare. Am Montag habe das Unternehmen in einer Email an die Mitarbeiter mitgeteilt, dass das Angebot in den USA und Großbritannien zum 23. März eingestellt wird.Der Service habe nicht den Erfolg gebracht , den man erhofft habe, heißt es in der Email. Das liegt wohl auch daran, dass es dem Unternehmen laut dem Bericht nicht gelungen ist, die großen Versicherungen mit ins Boot zu holen und so einen umfassenden Marktüberblick zu liefern.In Zukunft will sich Google nun wieder auf Innovationen konzentrieren, die eine höhere Investmentrendite bringen, teilt das Unternehmen mit.