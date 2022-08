Hallesche NK Select XL „Dieser PKV-Tarif ist nicht nur für Familien ein Highlight“

In den vergangenen Jahren musste die Hallesche Krankenversicherung erhebliche Einbußen hinnehmen. Denn die größten Konkurrenten des Unternehmens, SDK und Barmenia, hatten ihre Produktpalette so überarbeitet, dass sie die Tarife der Halleschen leistungstechnisch deutlich überholten. Gerade bei gut verdienenden Angestellten und Unternehmern gehörte das Unternehmen vor allem wegen der in dem Preissegment schlechten Zahnklausel längst nicht mehr zu den Favoriten. Nun bringt die Hallesche Krankenversicherung eine Erweiterung auf den Markt.

Der Tarif „NK Select XL“ ist nicht nur ein Highlight für Familien. Es handelt sich um den ersten PKV-Tarif, der für alle zugänglich ist. Auch Mediziner können auf den neuen Premiumtarif des Anbieters zugreifen. Ferner zeichnet sich der Tarif dadurch aus, dass er nach Ablauf der Mindestvertragsdauer auf die klassischen Kündigungsfristen verzichtet. Versicherte können ihre PKV künftig mit einer Frist von 15 Tagen zum Ende eines Monats kündigen.

Digitale Leistungen

Neu sind die digitalen Leistungen, die der NK Select XL mitbringt. Versicherte können die Telemedizin nutzen, um Videountersuchungen und -behandlungen durchführen zu lassen. Auch sind digitale Gesundheitsanwendungen nach schriftlicher Zusage zu 80 Prozent bis maximal 1.600 Euro erstattungsfähig. Ferner gehören zu den Leistungsverbesserungen des NK-Tarifs:

Ambulante Leistungen: