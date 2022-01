„Drei positive Jahre nacheinander sind beim S&P 500 weder eine Seltenheit noch ein Grund für Pessimismus. Eine solche Situation wie aktuell gab es in der Historie bereits 52-mal. Lediglich in 15 Fällen ging es anschließend abwärts. In 37 Fällen (71 Prozent) stieg der S&P auch im nächsten Jahr. Im Mittel legte der US-Aktienindex im vierten Jahr mit einem Plus von 11,3 Prozent sogar stärker zu als im Durchschnitt aller Jahre, der bei 10,8 Prozent liegt. Die längste Serie an positiven Jahren war neun in Folge. Dies trat sogar dreimal auf. 1894 bis 1902, 1991 bis 1999 und zuletzt von 2009 bis 2017.“