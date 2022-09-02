AfW, Votum und VGA Das Diva bekommt drei zusätzliche Träger

Hinter dem Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) stand bislang als einziger Träger der Bundesverband Deutscher Vermögensberater BDV. Jetzt kommen drei weitere Verbände hinzu. Sie sollen dem Institut Forschungs-Input und zusätzliche Finanzmittel bescheren.

Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) bekommt drei zusätzliche Trägergesellschaften. Neben dem Bundesverband Deutscher Vermögensberater BDV treten nun auch der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW, der Bundesverband der Assekuranzführungskräfte VGA und der Verband Votum in den Kreis der Trägergesellschaften.

AfW, VGA und Votum bringen zudem weitere Stammeinlagen in das Diva ein und sollen sie einen jährlichen Förderbeitrag zahlen. Darüber hinaus sollen die Verbände neue Forschungsaufträge einholen. Über Forschungsprojekte wollen sich die vier Trägerverbände jeweils gemeinsam abstimmen.

Das Diva ist an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) angesiedelt. Wissenschaftlicher Direktor ist Professor Michael Heuser, der zugleich als Hochschullehrer an der FHDW lehrt.

Umzug nach Frankfurt

Das Institut versteht sich nach eigenen Angaben als „Meinungsforschungsinstitut für finanzielle Verbraucherfragen“. Repräsentative Umfragen holten Verbrauchermeinungen zu Vermögensbildung, Altersvorsorge und persönlicher Beratung ein. Diese bringe man in die politische Diskussion ein. „So sollen bewusst auch die Positionen der Verbraucherschutzorganisationen durch das unmittelbare Meinungsbild in der Bevölkerung ergänzt werden“, heißt es von dem Institut.

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Anlässlich der Neuaufstellung bei den Trägern des Instituts sagt BDV-Chef Helge Lach: „Das Diva ist jetzt nicht mehr das Institut des BDV, sondern von gleich vier namhaften Vermittlerverbänden. Dies unterstreicht seine Neutralität.“ Gleichzeitig habe man sich durch den Umzug von Marburg nach Frankfurt im Sommer 2022 räumlich vergrößert.

Dass neben dem BDV nun noch drei weitere Verbände für das Diva verantwortlich zeichnen, dürfte dessen Position „als führendes Meinungsforschungsinstitut der Finanzbranche weiter verfestigen“, verspricht man sich bei dem Institut.