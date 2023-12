Berufe-Studie der HDI Das Eigenheim als Altersvorsorge: Die Bedeutung sinkt

Der Stellenwert der eigenen Immobilie in Sachen Altersvorsorge in Deutschland schwindet. Waren im Jahr 2020 noch 51 Prozent der Berufstätigen der Meinung, dass ein Eigenheim die vertrauenswürdigste Altersvorsorge sei, ist diese Quote seither jedes Jahr schrittweise auf inzwischen 42 Prozent gefallen. Das ist ein weiteres nun veröffentlichtes Teilergebnis der „HDI Berufe-Studie 2023“, für die 3.864 Erwerbstätige ab 15 Jahren vom Marktforschungsunternehmen Yougov repräsentativ befragt wurden.

Junge Berufstätige vertrauen immer weniger auf Betongold

In der aus HDI-Sicht besonders relevanten Gruppe der Berufstätigen unter 45 Jahren fällt der Rückgang noch stärker aus. Hier hat inzwischen nur noch etwas mehr als jeder Dritte (37 Prozent) das größte Vertrauen in die eigenen vier Wände. Jens Warkentin, Vorstandsvorsitzender von HDI Deutschland: „Neben den steigenden Zins-, Sanierungs- und Baukosten, die die aktuelle Baukonjunktur belasten, leidet offenbar auch das Ansehen von Betongold als Mittel zur Vorsorge im Alter – vor allem bei jüngeren Menschen.“

Versicherungsprodukte verlieren an Bedeutung

Im Ranking der vertrauenswürdigsten Vorsorgeformen bleibt das Eigenheim gegenüber 2020 trotz des Rückgangs an erster Stelle. Innerhalb der Top-5 kommt es ansonsten nur zu leichten Veränderungen: Börsennotierte Wertpapiere wie Aktien oder Fonds erreichen 22 Prozent Nennung (2020: 19 Prozent), und damit Platz 2. Vermietete Immobilien liegen mit jetzt nur noch 20 Prozent knapp dahinter auf Rang 3 (2020: 22 Prozent). Bargeld rückt durch eine Nennung von 19 Prozent nach vorne auf Rang 4, der Wert ist allerdings unverändert zu 2020.

Deutlich in der Bedeutung gesunken sind private Lebens- und Rentenversicherungen. Eine Entwicklung, die der HDI als Produktgeber nicht gefallen dürfte. 2020 lag diese Form der Vorsorge mit 24 Prozent noch auf Platz 2. Jetzt liegt er Zuspruch bei lediglich noch 18 Prozent. Ähnlich ist die Entwicklung bei der gesetzlichen Rentenversicherung mit einem Rückgang von 22 auf 17 Prozent. Bei Betriebsrenten ist der Bedeutungsverlust mit einem Absinken um zwei Prozentpunkte auf noch 18 Prozent geringer.

Vertrauensverlust besonders bei Gutverdienern

Auffallend stark gesunken ist laut der HDI das Vertrauen in ein Eigenheim zur Altersvorsorge bei Gutverdienern ab 5.000 Euro netto im Monat (von 69 Prozent im Jahr 2020 auf jetzt 45 Prozent). Zudem gibt es zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede: Regional sticht Hessen mit dem größten Vertrauensverlust unter allen Bundesländern hervor (von 59 Prozent auf 43 Prozent). Berlin erreicht mit Abstand den aktuell niedrigsten Wert: nur 31 Prozent der dortigen Berufstätigen haben in ein Eigenheim noch das größte Vertrauen bei der Altersvorsorge. Am höchsten ist es in Schleswig-Holstein mit 50 Prozent. Auffällig ist, dass der Vertrauensverlust in norddeutschen Bundesländern seit 2020 deutlich geringer ausfällt als im Rest der Republik.

Aktien zur Altersvorsorge gewinnen nur wenig an Bedeutung

So stark wie das Eigenheim an Vertrauen bei der Altersvorsorge eingebüßt hat, ist das Vertrauen in Aktien, Fonds und Anleihen parallel nicht gewachsen, auch wenn die Studienmacher dies behaupten. Wie dargestellt erhöhte sich der Anteil der Berufstätigen, die hierin das größte Vertrauen bei der Altersvorsorge haben, auch wegen eines Rückgangs im aktuellen Jahr, um insgesamt gerade mal drei Prozentpunkte seit 2020. In der jüngeren Altersgruppe, die von Haus als börsenaffiner gilt, ist der Anstieg nur minimal höher.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen erheblich

Dafür ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern auffällig: Bei den berufstätigen Männern gibt es einen Anstieg im Vier-Jahres-Vergleich von 24 auf 28 Prozent. Unter berufstätigen Frauen hat sich das Vertrauen dagegen kaum verändert (13 Prozent auf 14 Prozent). Nur 38 Prozent der Frauen sind zudem überzeugt, „dass sich mit Aktien langfristig bessere Renditen erzielen lassen als mit Zinsanlagen wie zum Beispiel Sparkonten oder festverzinslichen Wertpapieren“. Unter Männern ist der Anteil mit 56 Prozent deutlich höher, aber bei weitem nicht doppelt so hoch wie bei der Vertrauensfrage, wie die HDI bemerkt.

Warkentin: „Der Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Vertrauen in Aktien und Fonds zur Altersvorsorge hat sich in den vergangenen vier Jahren nochmals vergrößert. Bei Frauen wie bei Männern lassen sich aber Versorgungslücken auf Dauer nur schließen, wenn aktienbasierte Vorsorgeformen wie beispielsweise fondsgebundene Lebensversicherungen einbezogen werden. Das Bewusstsein für die Renditechancen solcher Vorsorgeformen ist bei Kunden heute deutlich ausgeprägter, als es noch vor einigen Jahren der Fall war.“

