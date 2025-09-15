30-jährige Staatsanleihen erreichen Rekordrenditen von 5 Prozent. Der Grund: Stabile Langfristkäufer wie Pensionskassen weichen renditehungrigen Investoren. Das sind die Folgen.

Die 30-jährige US-Treasury stieg im Sommer auf rund fünf Prozent, den höchsten Stand seit 2010. In Deutschland notierte die 30-jährige Bundesanleihe bei etwa 3,1 Prozent, zuletzt Anfang der 2010er-Jahre gesehen. In Großbritannien erreichte die 30-jährige Gilt über 5,3 Prozent, ein Niveau, das seit den frühen 1990er-Jahren nicht mehr erreicht wurde. In Japan markierte die 30-jährige JGB-Rendite mit rund 3,3 Prozent ebenfalls neue Rekordstände.

Dauerhaft steile Renditekurven voraus?

Strukturelle Veränderungen verstärken diesen Trend: In den Niederlanden verwalten Pensionsfonds rund 1,7 Billionen Euro (etwa 190 Prozent des BIP) und sind die größten privaten Käufer langlaufender Euro-Staatsanleihen. Mit der 2023 beschlossenen Reform, die Leistungsgarantien („defined benefit“) durch ein beitragsorientiertes System („defined contribution“) zu ersetzen, entfällt die Notwendigkeit zur langfristigen Zinsabsicherung. Eine Rabobank-Studie prognostiziert Verkäufe von bis zu 125 Milliarden Euro bis 2028 – darunter neun Milliarden Euro deutscher Bundesanleihen. Blackrock und Aviva warnen vor dauerhaft steilen Renditekurven und erhöhter Volatilität.

Gleichzeitig sinkt die Nachfrage asiatischer Staatsbanken nach US-Treasuries: Japans und Chinas Bestände fielen jeweils auf Tiefststände seit über zehn Jahren, wie den offiziellen Daten zu entnehmen ist (in den letzten vier Jahren ist ein Rückgang von 20 Prozent zu verzeichnen). Parallel hat die amerikanische Notenbank ihre Käufe reduziert.

So verändern sich die Käuferschichten

Eine Studie der Federal Reserve Bank von Kansas City vom Sommer 2025 zeigt, dass die Eigentümerstruktur der US-Staatsanleihen sich zunehmend zu renditesensitiven Privatinvestoren wie Banken, Geldmarktfonds und Hedgefonds verschiebt – weg von preisunempfindlichen Käufern wie Zentralbanken und den Notenbanken.

Auch in Japan treten Pensionskassen angesichts der demographischen Entwicklung weniger stark als Käufer langlaufender Anleihen auf. Kurzum: Es fehlen natürliche Käufer für langfristige Staatsanleihen. Die renditesensitiven Gruppen reagieren schneller auf Zinsänderungen und ihre Entscheidungen sind volatiler, was zu dauerhaft höheren Renditen und Risikoprämien führt.

Fassen wir zusammen: Angesichts der strukturellen Veränderungen und angesichts einer erwarteten Lockerung der Geldpolitik, speziell der amerikanischen Notenbank, stehen die Anleihemärkte in einem Spannungsverhältnis: langfristige Zinsen tendieren nach oben, während kurzfristige Zinsen sinken dürften. Der Rückgang der kurzfristigen Zinsen könnte die Aktienmärkte stützen, da sowohl die Finanzierungskosten der Unternehmen als auch die für die Bewertung relevanten mittelfristigen Zinsen fallen.

Für die Staatsfinanzen jedoch birgt diese Entwicklung Risiken: Eine mögliche verstärkte Ausweitung auf kurzfristige Schulden macht die Haushalte anfälliger für Zinsänderungen und verringert die finanzielle Stabilität langfristig.

Über den Autor

Jürgen Brückner ist Portfoliomanager der FV Frankfurter Vermögen in Bad Homburg/ Königstein