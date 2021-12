Anja Kohl, Gabor Steingart, Norbert Haug Das erwartet Vermittler auf der MMM-Messe 2021

Der Maklerpool Fonds Finanz gibt das Programm seiner MMM-Messe 2021 bekannt. Die Messe findet am 7. Oktober im MOC München statt und ist laut Fonds Finanz die erste große Präsenzveranstaltung der Branche in diesem Jahr.



Als Star-Redner kündigt Fonds Finanz Anja Kohl, Gabor Steingart und Norbert Haug an. Kohl, die Börsenkorrespondentin der ARD-Tagesthemen und Moderatorin der ARD-Börsensendung „Börse vor acht“, soll in ihrem Vortrag „ihre Expertise und spannende Infos aus der Börsenwelt“ mit den Messebesuchern teilen.



Der Bestsellerautor und Journalist Gabor Steingart informiert in seinem Podcast und Newsletter „Steingarts Morning Briefing“ über das aktuelle Welt- und Wirtschaftsgeschehen. „In seinem Messe-Vortrag analysiert er kritisch und pointiert die derzeitigen Entwicklungen in Wirtschaft, Börse und Politik“, schreibt Fonds Finanz.



Norbert Haug war über 22 Jahre Motorsportchef des Formel-1-Rennstalls Mercedes-Benz. Auf der MMM-Messe werde er einen exklusiven Einblick in die Welt des Motorsports und in die Zukunft der Mobilität geben, versrpicht der Veranstalter.

Bastian Kunkel, Jörg Laubrinus & Co.

Neben den Star-Rednern treten viele weitere Branchengrößen als Referenten auf der MMM-Messe auf. Darunter sind unter anderem der YouTuber für Versicherungswesen Bastian Kunkel, der Vertriebscoach Jörg Laubrinus, der Verkaufstrainer und -berater Hans D. Schittly sowie die Umweltaktivistin Magdalena Gschnitzer.



Wie auch in den vergangenen Jahren können alle teilnehmenden Vermittler kostenfrei IDD-Weiterbildungen absolvieren. Das Messe-Programm sowie weitere Informationen finden Sie unter www.mmm-messe.de.



Die Hauptstadtmesse in Berlin, die regulär im September durchgeführt wurde, findet dieses Jahr hingegen nicht statt.