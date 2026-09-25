In ihrer Bonner Erklärung bündeln Vermittlerverbände ihre bekannten Kritikpunkte am AVD und der Frühstartrente - und richten sie diesmal auch gegen die Versicherer.

„Qualifizierte Beratung ist wichtiger denn je“: In ihrer Bonner Erklärung 2026 wettern die Vermittlerverbände erneut gegen den möglichen Beratungsverzicht beim Standarddepot im AVD und der Frühstartrente.

Die Vorsitzenden der Vertretervereinigungen der deutschen Versicherer, das Präsidium des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und die Vorstände des Arbeitskreises Vertretervereinigungen der Deutschen Assekuranz (AVV), die nach eigenen Angaben zusammen mehr als 40.000 Versicherungs- und Bausparkaufleute vertreten, haben in Bonn eine gemeinsame Erklärung verabschiedet.

In ihrer Bonner Erklärung 2026 mit dem Titel „Die Altersvorsorge-Revolution – der Vertrieb im Fokus einer regulatorischen Zeitenwende?“ betonen die Unterzeichner nochmals Positionen, die der BVK seit Monaten wiederholt vorträgt. Sie wollen die Beratungspflicht erhalten, Kostendeckel und Zillmerverbot überdenken und staatliche Konkurrenz begrenzen.

Wer Eigenverantwortung verlangt, muss für Orientierung sorgen

Die Reform an sich lehnen die Vermittler nicht ab. Die stärkere Einbindung kapitalgedeckter Vorsorge halten sie für „grundsätzlich richtig und notwendig“. Das Altersvorsorgedepot, das ab 2027 die Riester-Rente ersetzt, kann laut Erklärung die Renditechancen erhöhen und jüngere Zielgruppen für die Vorsorge gewinnen.

Die Unterzeichner knüpfen daran jedoch eine Bedingung: Wer mehr Eigenverantwortung verlange, müsse auch für mehr Orientierung sorgen. Die Deutschen seien eher konservative Anleger, zudem fehle vielfach die nötige Finanzbildung. Deshalb müsse gerade beim Verzicht auf Garantien beraten werden.

Scharfe Worte gegen die Versicherer

Im Zentrum der Diskussion steht, wie schon in den vergangenen Monaten, die Beratungspflicht. Forderungen aus der Versicherungswirtschaft, Beratungspflichten abzuschaffen, bezeichnen die Vermittler als „direkten Angriff auf den Vertrieb, der nicht akzeptabel ist“.

Das Verhalten der Versicherer nennen sie „widersprüchlich und wenig glaubwürdig“. Einerseits betonten diese die Bedeutung der Altersvorsorge, andererseits stellten sie ausgerechnet die persönliche Beratung infrage. Die Forderung erwecke den Eindruck, dass „kurzfristige Profitinteressen“ über die Interessen der Verbraucher gestellt würden. Die Versicherer sollten zu einem partnerschaftlichen Verhalten zurückkehren.

Damit spielen die Verbände auf ein Statement des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft an. Der GDV hatte bei seiner Jahresmedienkonferenz Anfang Februar gefordert, beim Standarddepot die gesetzliche Beratungspflicht nach Paragraf 6 VVG auszusetzen. Nur so sei ein einfacher digitaler Abschluss möglich.

Der BVK sprach damals von einem „Frontalangriff auf Verbraucherschutz, Beratungsqualität und den gesamten Berufsstand der Versicherungsvermittler“. Bei einer Umfrage von DAS INVESTMENT stellten sich auch die übrigen Vermittlerverbände gegen die GDV-Position.

Abweichung von den Beratungspflichten

Ins Altersvorsorgereformgesetz schaffte es die Forderung zwar nicht. Über den Umweg der Frühstartrente soll sie nun aber doch kommen: Laut Regierungsentwurf wird für Standarddepot-Verträge künftig generell „eine Beratung nicht geschuldet“, und zwar ausdrücklich abweichend von den Beratungspflichten für Versicherer und Vermittler nach den Paragrafen 6 und 61 VVG. Die Regel gilt nicht nur für Kinderdepots, sondern für alle Standarddepots.

Der Bundestag hat das Frühstartrente-Gesetz am heutigen Freitag in erster Lesung beraten. Kurz davor hatte sich auch das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) mit Änderungswünschen gemeldet. Es sieht die Beratung ebenfalls in Gefahr, allerdings aus einem anderen Grund: Wegen des Verbots von Abschluss- und Vertriebskosten lohne sich Beratung bei den zu erwartenden kleinen Vertragsvolumina kaum.

Kostendeckel, Staatsdepot, Zillmerung

Auch die übrigen Kritikpunkte der Vermittlerverbände sind nicht neu. Ein fester Kostendeckel für das Standarddepot verengt laut „Bonner Erklärung“ den Wettbewerb auf den Preis. Qualitätsmerkmale wie Beratung, Service und langfristige Wertentwicklung würden dabei ausgeblendet. Beratungsintensive Konzepte drohten wirtschaftlich unattraktiv zu werden. Im parlamentarischen Verfahren war die Effektivkostenobergrenze von ursprünglich 1,5 auf 1 Prozent gesenkt worden. Der BVK hatte schon im März gewarnt, ein pauschaler Deckel von 1 Prozent gefährde die Beratungsqualität, und auf das aus seiner Sicht gescheiterte EU-Produkt PEPP verwiesen.

Das neue staatlich organisierte Standarddepot, in der Erklärung als „Staatsfonds“ bezeichnet, werten die Vermittler als „Rollenhybris des Staates“. Die öffentliche Hand werde gleichzeitig Regulierer, Kontrolleur und Produktanbieter und verzerre damit den Wettbewerb, wenn sie ihn nicht gar zerstöre. Staatliche Anlagelösungen lehnt der BVK schon lange ab. Bereits 2024 hatte BVK-Präsident Michael H. Heinz einen Staatsfonds entschieden abgelehnt, damals in der Debatte um die gesetzliche Rente.

Skeptisch bleiben die Vermittler auch beim Verbot der Zillmerung, also der Verrechnung der Abschlusskosten mit den ersten Beiträgen. Der erhöhte Beratungsaufwand zu Vertragsbeginn werde damit nicht mehr ausreichend berücksichtigt. Sie fordern ein Vergütungssystem, das hochwertige Beratung wirtschaftlich absichert. Das Zillmerverbot war bereits im Frühjahr einer der zentralen Streitpunkte.

Positiv bewertet die Erklärung die flexibleren Auszahlungsoptionen mit langlaufenden Entnahmeplänen. Das Langlebigkeitsrisiko dürfe dabei aber nicht vergessen werden. Die Vermittler plädieren deshalb für hybride Modelle, die kapitalmarktbasierte Auszahlungen mit lebenslangen Renten verbinden.

Frühstartrente: Hier läuft das Verfahren noch

Anders als das bereits beschlossene Altersvorsorgereformgesetz befindet sich die Frühstartrente noch im Gesetzgebungsverfahren. Das Bundeskabinett hat den Entwurf am 12. August beschlossen, in Kraft treten soll das Gesetz zum 1. Januar 2027. Die Förderung startet mit dem Geburtsjahrgang 2020, danach kommt jedes Jahr ein neuer Jahrgang hinzu. Gefördert werden ausschließlich zertifizierte Standarddepot-Verträge mit einem Effektivkostendeckel von 1 Prozent und ohne Abschluss- und Vertriebskosten bis zur Volljährigkeit.

Die Vermittler nennen die Frühstartrente eine „gute Idee mit erheblichem Nachbesserungsbedarf“. Sie fordern, dass alle Kinder zwischen 6 und 18 Jahren teilnehmen können. Dass die Förderung zunächst nur für einen Jahrgang gilt, war bereits im November 2025 absehbar: Die im Haushalt 2026 veranschlagten 50 Millionen Euro reichten nur für einen Jahrgang.

Besonders kritisch sieht der BVK die Konzentration auf Standardprodukte ohne Beratungspflicht. Ohne Beratung seien die Ziele der frühen Finanzbildung und der freiwilligen Zuzahlungen durch Familienangehörige „stark gefährdet“. Auch hier wiederholt der Verband seine Position: Bereits in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf im Juli hatte er die „weitgehende Verdrängung qualifizierter Beratung und Vermittlung“ entschieden abgelehnt.

Fünf Forderungen

Am Ende fasst die Erklärung die Forderungen zusammen:

Beratungspflichten für Standardprodukte bleiben erhalten, nach dem Motto „Kein Vertrieb ohne Beratung“. Die Versicherer kehren zu einem partnerschaftlichen Verhalten gegenüber dem Vertrieb zurück. Eine angemessene und nachhaltige Vergütung qualifizierter Beratung wird gesichert. Produktvielfalt und der Wettbewerb privater Anbieter bleiben erhalten. Die Auswirkungen der Reformen auf Verbraucher, Vermittler und Anbieter werden regelmäßig evaluiert.

Inhaltlich bringt die Bonner Erklärung damit wenig Neues. Neu ist vor allem der Ton gegenüber den Versicherern, von denen die Unterzeichner als Ausschließlichkeitsvertreter wirtschaftlich abhängen. Da das Altersvorsorgereformgesetz beschlossen ist, bleiben als konkrete Ansatzpunkte vor allem das laufende Verfahren zur Frühstartrente und die geforderte Evaluation.