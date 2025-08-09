Das Geheimnis der 80 Prozent – wie Fässer den Whisky prägen
Liebe Whisky-Freunde,
Malt Whiskys sind die Getränke mit der komplexesten Aromenvielfalt überhaupt. Das sage nicht ich, sondern die Wissenschaft. Ihre unvergleichliche Komplexität verdanken sie einerseits der gemälzten Gerste als Grundlage, andererseits dem prägenden Einfluss des Fasses während der Reifung.
Dieser Fasseinfluss, der bis zu 80 Prozent des Aromenprofils ausmachen kann, variiert je nach Holzart, Vorbelegung und Reifezeit des Destillats. Jedes Fass hat dabei einen eigenen Charakter. Ein globales Phänomen in der Whiskyproduktion ist die erdrückende Dominanz von Fässern aus amerikanischer Eiche, die zuvor Bourbon beherbergten. Diese ist bei 4 von 5 Flaschen der Fall – von Schottland über Irland bis in die entlegensten Winkel der Whiskywelt.
Hier kommt das „Finish“ ins Spiel – jene finale Reifephase, die dem Whisky den letzten Schliff verleiht. Wenn Sie einen 12-jährigen Malt mit „Sherry Cask Finish“ in Händen halten, hat dieser wahrscheinlich den Großteil seiner Zeit in ehemaligen Bourbon-Fässern verbracht, bevor er für einen Hauch Extravaganz einige Wochen bis im Regelfall nicht mehr als drei Monate in Sherry-Fässern eine Zweitreifung erleben durfte.
Drei Monate klingen nicht lang, mögen Sie vielleicht jetzt denken. Doch handelt es sich um frische „First Fill“-Fässer aus Andalusien, können diese in dieser kurzen Spanne geschmacklich nicht nur dunkle Früchte und Gewürznoten beisteuern, sondern auch die von Kennern geschätzte dunklere Farbe verleihen. Die Palette der beliebten Finishes reicht von trockenen Oloroso- und süßen Pedro-Ximénez-Sherrys über Port und Madeira bis hin zu Rot- und Süßweinen wie Bordeaux, Amarone, Sauternes oder Marsala.
Wer diese Nuancen liebt, der kann aber auch auf Vollreifung der genannten Fasstypen achten – diese erhält man oft zu überraschend moderaten Preisen. Der Fachhändler Ihres Vertrauens wird Ihnen bei der Auswahl helfen und zahlreiche Varianten anbieten können. Nur sollten Sie nicht erwarten, dass Ihr Lieblings-Portwein oder -Rotwein geschmacklich eins zu eins im Whisky erkennbar sein wird, auch wenn dieses Fass zur Voll- oder Teilreifung verwendet wurde.
Lassen Sie sich einfach verführen und probieren Sie mal etwas „Verrücktes“ aus. Sie werden überrascht und begeistert sein, was es alles zu entdecken gibt!
Slainte!
